Россиянки назвали самые неудачные подарки на 8 Марта

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Список самых неудачных по мнению россиянок подарков на 8 Марта возглавили весы, одежда или косметика "без запроса", абонемент в спортзал, кухонная техника и посуда, выяснили для РИА Новости в ювелирном холдинге Sokolov. "В антирейтинге подарков - напольные весы (62%), одежда или косметика "без запроса" (60%), вещи низкого качества (58%), абонемент в тренажерный зал (55%), кухонная техника "для пользы" (52%), посуда (45%), нижнее белье без предварительного обсуждения (42%), наборы из супермаркета (40%) и антивозрастные средства (38%)", - говорится в исследовании. Отмечается, что многие пары предпочитают подходить к выбору совместно: 23% ходят за подарком вместе, а 15% женщин заранее отправляют партнеру подборку желаемого. Часть женщин и вовсе берут инициативу в свои руки - 21% говорят напрямую, что хотят получить, а 18% просят деньги и сами решают, на что их потратить. Лишь каждая седьмая готова к сюрпризу любого формата. По подсчетам аналитиков, только 22% россиянок согласны на цветы в качестве главного подарка, еще 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. В список желаемых подарков также попали украшения, деньги, техника и помощь в закрытии кредита. Для большинства женщин 8 Марта становится своеобразной проверкой отношений: более половины считают его показателем заботы и серьезности намерений к ним, еще 28% признаются, что в этот день оценивают внимательность партнера. Каждая пятая опрошенная не относится к празднику как к важному индикатору, говорится в исследовании. Тем временем более половины мужчин признались, что делают подарки на 8 Марта не столько по своему желанию, сколько потому что "так принято". Две трети респондентов еще не определились с выбором презента. Главным символом праздника все еще остаются цветы, но полноценным подарком сегодня букет считают лишь 42% опрошенных, еще 12% полагают, что все зависит от его стоимости. Большинство мужчин в первую очередь поздравляют свою любимую женщину. Далее следуют мамы, сестры, дочери и бабушки. При этом праздник давно вышел за рамки семейного круга: 61% покупают подарки коллегам, а 23% - подругам.

