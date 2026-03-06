https://1prime.ru/20260306/spros-868091118.html
Спрос на отдых в Анапе летом вырос на десять процентов, сообщил туроператор
2026-03-06T18:46+0300
туризм
бизнес
россия
анапа
российский союз туриндустрии
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на отдых в Анапе летом на текущий момент показывает рост на 10% по сравнению с прошлогодним показателем, рассказала журналистам коммерческий директор туроператора "Алеан", член Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Булах. "Рост по Анапе, действительно, есть. Мы видим в районе 10% прирост на данный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Булах. По ее словам, сами отельеры ожидают уровень загрузки летом не менее 60-70%. Булах также отметила, что планируют отдых в Анапе в первую очередь те туристы, которые в прошлом году там комфортно отдыхали. Она обратила внимание на развитую инфраструктуру на направлении по привлекательным для туристов ценам. В 2025 году на побережье были введены ограничения к посещению пляжей Анапы и установлены предупредительные баннеры из-за последствий ЧС в районе Керченского пролива в декабре 2024 года. Но курорт предлагал альтернативный отдых - активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский и событийный туризм.
анапа
