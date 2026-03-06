Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на отдых в Анапе летом вырос на десять процентов, сообщил туроператор - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/spros-868091118.html
Спрос на отдых в Анапе летом вырос на десять процентов, сообщил туроператор
Спрос на отдых в Анапе летом вырос на десять процентов, сообщил туроператор - 06.03.2026, ПРАЙМ
Спрос на отдых в Анапе летом вырос на десять процентов, сообщил туроператор
Спрос на отдых в Анапе летом на текущий момент показывает рост на 10% по сравнению с прошлогодним показателем, рассказала журналистам коммерческий директор... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T18:46+0300
2026-03-06T18:46+0300
туризм
бизнес
россия
анапа
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d9571a6d5f0769d2686cd94a1318254.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на отдых в Анапе летом на текущий момент показывает рост на 10% по сравнению с прошлогодним показателем, рассказала журналистам коммерческий директор туроператора "Алеан", член Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Булах. "Рост по Анапе, действительно, есть. Мы видим в районе 10% прирост на данный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Булах. По ее словам, сами отельеры ожидают уровень загрузки летом не менее 60-70%. Булах также отметила, что планируют отдых в Анапе в первую очередь те туристы, которые в прошлом году там комфортно отдыхали. Она обратила внимание на развитую инфраструктуру на направлении по привлекательным для туристов ценам. В 2025 году на побережье были введены ограничения к посещению пляжей Анапы и установлены предупредительные баннеры из-за последствий ЧС в районе Керченского пролива в декабре 2024 года. Но курорт предлагал альтернативный отдых - активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский и событийный туризм.
https://1prime.ru/20260305/ator-868049993.html
анапа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d42fda4e113a0aada0fa58f863da70ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, анапа, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, Российский союз туриндустрии
18:46 06.03.2026
 
Спрос на отдых в Анапе летом вырос на десять процентов, сообщил туроператор

Туроператор Булах: спрос на отдых в Анапе летом на 10% выше, чем год назад

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Города России. Анапа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на отдых в Анапе летом на текущий момент показывает рост на 10% по сравнению с прошлогодним показателем, рассказала журналистам коммерческий директор туроператора "Алеан", член Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Булах.
"Рост по Анапе, действительно, есть. Мы видим в районе 10% прирост на данный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Булах.
По ее словам, сами отельеры ожидают уровень загрузки летом не менее 60-70%.
Булах также отметила, что планируют отдых в Анапе в первую очередь те туристы, которые в прошлом году там комфортно отдыхали. Она обратила внимание на развитую инфраструктуру на направлении по привлекательным для туристов ценам.
В 2025 году на побережье были введены ограничения к посещению пляжей Анапы и установлены предупредительные баннеры из-за последствий ЧС в районе Керченского пролива в декабре 2024 года. Но курорт предлагал альтернативный отдых - активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский и событийный туризм.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
В АТОР назвали число вывезенных из стран Персидского залива россиян
Вчера, 14:26
 
ТуризмБизнесРОССИЯАНАПАРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала