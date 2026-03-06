https://1prime.ru/20260306/ssha-868097011.html

"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана

"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана - 06.03.2026, ПРАЙМ

"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана

Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T23:11+0300

2026-03-06T23:11+0300

2026-03-06T23:11+0300

сша

израиль

ближний восток

владимир зеленский

дональд трамп

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева результату, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Я не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию на Украине <…>. Не стоит ожидать, что Киев вдруг все отдаст Соединенным Штатам или Израилю. Очевидно, что дроны нужны ему для собственных нужд <…> Поэтому они не захотят избавляться от тех, что у них есть. Таким образом, масштаб обмена, вероятно, будет совсем небольшим", — сказал он.Дэвис также отметил, что Иран — большая и сильная страна, так что Украине вряд ли получится хоть как-то "помочь" США в противостоянии с ним.Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html

https://1prime.ru/20260306/iran-868096262.html

сша

израиль

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, израиль, ближний восток, владимир зеленский, дональд трамп, всу