"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана
Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T23:11+0300
2026-03-06T23:11+0300
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева результату, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Я не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию на Украине &lt;…&gt;. Не стоит ожидать, что Киев вдруг все отдаст Соединенным Штатам или Израилю. Очевидно, что дроны нужны ему для собственных нужд &lt;…&gt; Поэтому они не захотят избавляться от тех, что у них есть. Таким образом, масштаб обмена, вероятно, будет совсем небольшим", — сказал он.Дэвис также отметил, что Иран — большая и сильная страна, так что Украине вряд ли получится хоть как-то "помочь" США в противостоянии с ним.Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
23:11 06.03.2026
 
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за Ирана

Дэвис: предложение Зеленского о помощи США против Ирана никак не поможет Киеву

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева результату, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Я не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию на Украине <…>. Не стоит ожидать, что Киев вдруг все отдаст Соединенным Штатам или Израилю. Очевидно, что дроны нужны ему для собственных нужд <…> Поэтому они не захотят избавляться от тех, что у них есть. Таким образом, масштаб обмена, вероятно, будет совсем небольшим", — сказал он.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
Вчера, 23:08
Дэвис также отметил, что Иран — большая и сильная страна, так что Украине вряд ли получится хоть как-то "помочь" США в противостоянии с ним.
Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану
Вчера, 22:56
 
