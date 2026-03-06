Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал совладельца "ББР банка" - 06.03.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал совладельца "ББР банка"
Суд арестовал совладельца "ББР банка"
финансы
банки
россия
рф
санкт-петербург
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве санкционировал арест совладельца "ББР банка" Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Ходатайство об избрании Гордовичу меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - говорится в материалах. Уточняется, что Гордовичу вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Санкции этих статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы. "Коммерсант" со ссылкой на данные следствия уточняет, что дело Гордовича связано с растратой бюджетных средств на сумму около 2 миллиардов рублей. В пресс-службе "ББР банка" в июле 2025 года сообщили РИА Новости, что в отделении банка в Санкт-Петербурге было временно приостановлено обслуживание в связи с обысками правоохранительных органов. В банке тогда заверили, что эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов. "ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.
рф
санкт-петербург
финансы, банки, россия, рф, санкт-петербург
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13:47 06.03.2026
 
Суд арестовал совладельца "ББР банка"

Суд в Москве арестовал совладельца "ББР банка" Дмитрия Гордовича

© РИА Новости . Илья Питалев | Верховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве санкционировал арест совладельца "ББР банка" Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Ходатайство об избрании Гордовичу меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - говорится в материалах.
Уточняется, что Гордовичу вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Санкции этих статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.
"Коммерсант" со ссылкой на данные следствия уточняет, что дело Гордовича связано с растратой бюджетных средств на сумму около 2 миллиардов рублей.
В пресс-службе "ББР банка" в июле 2025 года сообщили РИА Новости, что в отделении банка в Санкт-Петербурге было временно приостановлено обслуживание в связи с обысками правоохранительных органов. В банке тогда заверили, что эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов.
"ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух брендов Go
4 марта, 22:27
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
