СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
2026-03-06T16:38+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
москва
владимир путин
владимир зеленский
нато
дональд трамп
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express."Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина", — говорится в публикации.Накануне американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Путин готов заключить соглашение.Глава государства не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
