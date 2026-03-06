https://1prime.ru/20260306/tramp-868085929.html

СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина

СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина - 06.03.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T16:38+0300

2026-03-06T16:38+0300

2026-03-06T16:38+0300

общество

мировая экономика

украина

сша

москва

владимир путин

владимир зеленский

нато

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express."Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина", — говорится в публикации.Накануне американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Путин готов заключить соглашение.Глава государства не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

https://1prime.ru/20260306/rossiya-868085763.html

https://1prime.ru/20260306/donbass-868085643.html

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато, дональд трамп