Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/tramp-868085929.html
СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина - 06.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T16:38+0300
2026-03-06T16:38+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
москва
владимир путин
владимир зеленский
нато
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express."Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина", — говорится в публикации.Накануне американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Путин готов заключить соглашение.Глава государства не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
https://1prime.ru/20260306/rossiya-868085763.html
https://1prime.ru/20260306/donbass-868085643.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп
16:38 06.03.2026
 
СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина

Daily Express: Трамп обрушился на Зеленского, похвалив Путина

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express.
"Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана
16:36
Накануне американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Путин готов заключить соглашение.
Глава государства не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Военнослужащие в Донбассе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Это неизбежно". В США внезапно высказались о Донбассе
16:35
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАМОСКВАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала