СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому
СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому - 06.03.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому
Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского "все меньше козырей", является отсылкой к перепалке в Белом доме, считает... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T23:27+0300
2026-03-06T23:27+0300
2026-03-06T23:27+0300
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского "все меньше козырей", является отсылкой к перепалке в Белом доме, считает британская The Independent.Накануне Трамп заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение."Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Владимиру Зеленскому, что тот находится в слабой позиции", — говорится в материале.Как подчеркивает издание, Трамп "неоднократно повторял слова Кремля" о том, что Москва готова заключить мирное соглашение, если Украина откажется от части территорий, гарантий безопасности и планов вступления в НАТО.Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
