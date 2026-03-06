Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому - 06.03.2026
https://1prime.ru/20260306/tramp-868097739.html
СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому
СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому - 06.03.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому
Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского "все меньше козырей", является отсылкой к перепалке в Белом доме, считает... | 06.03.2026
2026-03-06T23:27+0300
2026-03-06T23:27+0300
украина
абу-даби
владимир зеленский
дональд трамп
сша
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского "все меньше козырей", является отсылкой к перепалке в Белом доме, считает британская The Independent.Накануне Трамп заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение."Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Владимиру Зеленскому, что тот находится в слабой позиции", — говорится в материале.Как подчеркивает издание, Трамп "неоднократно повторял слова Кремля" о том, что Москва готова заключить мирное соглашение, если Украина откажется от части территорий, гарантий безопасности и планов вступления в НАТО.Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
абу-даби
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
1920
1920
true
украина, абу-даби, владимир зеленский, дональд трамп, сша, владимир путин, нато
УКРАИНА, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, НАТО
23:27 06.03.2026
 
СМИ раскрыли, какой намек Трамп сделал Зеленскому

Independent: слова Трампа о Зеленском были отсылкой к перепалке в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского "все меньше козырей", является отсылкой к перепалке в Белом доме, считает британская The Independent.
Накануне Трамп заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.
"Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Владимиру Зеленскому, что тот находится в слабой позиции", — говорится в материале.
Как подчеркивает издание, Трамп "неоднократно повторял слова Кремля" о том, что Москва готова заключить мирное соглашение, если Украина откажется от части территорий, гарантий безопасности и планов вступления в НАТО.
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНААбу-ДабиВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
