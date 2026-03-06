https://1prime.ru/20260306/udar-868071230.html
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ - 06.03.2026, ПРАЙМ
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ
Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, сообщает... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T06:22+0300
2026-03-06T06:22+0300
2026-03-06T06:59+0300
мировая экономика
экономика
общество
сша
иран
израиль
аббас аракчи
new york times
ксир
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные собственного анализа, основанного на спутниковых снимках, сообщениях в социальных сетях и верифицированных видеозаписях. Школа, которая подверглась удару, располагается в городе Минаб. Публичные заявления официальных лиц США указывают, что в рассматриваемый день американские самолеты проводили операции в регионе, в том числе против объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным издания, ранее школа была частью военно-морской базы КСИР. Но к сентябрю 2016 года, как показывают спутниковые снимки, здание было отделено от базы ограждением. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы. В США заявляли, что расследуют инцидент.
сша
иран
израиль
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ
NYT: удар по школе на юге Ирана был частью атаки США на соседнюю базу
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные собственного анализа, основанного на спутниковых снимках, сообщениях в социальных сетях и верифицированных видеозаписях.
Школа, которая подверглась удару, располагается в городе Минаб. Публичные заявления официальных лиц США указывают, что в рассматриваемый день американские самолеты проводили операции в регионе, в том числе против объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По данным издания, ранее школа была частью военно-морской базы КСИР. Но к сентябрю 2016 года, как показывают спутниковые снимки, здание было отделено от базы ограждением.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
В США заявляли, что расследуют инцидент.