На Украине попытались объяснить ситуацию с инкассаторами в Венгрии - 06.03.2026
На Украине попытались объяснить ситуацию с инкассаторами в Венгрии
На Украине попытались объяснить ситуацию с инкассаторами в Венгрии - 06.03.2026, ПРАЙМ
На Украине попытались объяснить ситуацию с инкассаторами в Венгрии
Украинские инкассаторские службы на протяжении нескольких лет транспортируют в страну иностранную валюту и золото из Австрии через территорию Венгрии, сообщил... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T23:23+0300
2026-03-06T23:23+0300
украина
венгрия
австрия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564412_146:331:3198:2048_1920x0_80_0_0_0378f9832cb8392ca01a3d3ee9763458.jpg
МОСКВА, 6 марта — ПРАЙМ. Украинские инкассаторские службы на протяжении нескольких лет транспортируют в страну иностранную валюту и золото из Австрии через территорию Венгрии, сообщил изданию "Страна.ua" источник в "Ощадбанке"."Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов", — приводит издание слова источника.По информации "Страны", с 2022 года инкассаторские службы банков начали перевозку наличных ценностей из Европы, главным образом из Австрии, исключительно наземным транспортом. До этого времени доставку валюты и металлов производили авиарейсами в аэропорт Борисполь.В пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, ответственного за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала от Украины разъяснений, заявив, что все задержанные будут депортированы в течение ближайших суток.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что с начала года Украина транспортировала через Венгрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота. Кроме того, в перевозках участвуют лица, связанные со спецслужбами. Министр потребовал объяснить, в чьих интересах совершаются эти поставки и для каких целей.Он подчеркнул, что венгерские власти проведут "максимально тщательное и глубокое расследование", пока не получат ответы от украинских властей.
украина
венгрия
австрия
23:23 06.03.2026
 
На Украине попытались объяснить ситуацию с инкассаторами в Венгрии

На Украине выяснили, зачем и куда везли иностранную валюту и золото через Венгрию

МОСКВА, 6 марта — ПРАЙМ. Украинские инкассаторские службы на протяжении нескольких лет транспортируют в страну иностранную валюту и золото из Австрии через территорию Венгрии, сообщил изданию "Страна.ua" источник в "Ощадбанке".

"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов", — приводит издание слова источника.
По информации "Страны", с 2022 года инкассаторские службы банков начали перевозку наличных ценностей из Европы, главным образом из Австрии, исключительно наземным транспортом. До этого времени доставку валюты и металлов производили авиарейсами в аэропорт Борисполь.

В пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, ответственного за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала от Украины разъяснений, заявив, что все задержанные будут депортированы в течение ближайших суток.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что с начала года Украина транспортировала через Венгрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота. Кроме того, в перевозках участвуют лица, связанные со спецслужбами. Министр потребовал объяснить, в чьих интересах совершаются эти поставки и для каких целей.

Он подчеркнул, что венгерские власти проведут "максимально тщательное и глубокое расследование", пока не получат ответы от украинских властей.
УКРАИНА ВЕНГРИЯ АВСТРИЯ Петер Сийярто
 
 
