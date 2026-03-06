На Украине попытались объяснить ситуацию с инкассаторами в Венгрии
На Украине выяснили, зачем и куда везли иностранную валюту и золото через Венгрию
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 6 марта — ПРАЙМ. Украинские инкассаторские службы на протяжении нескольких лет транспортируют в страну иностранную валюту и золото из Австрии через территорию Венгрии, сообщил изданию "Страна.ua" источник в "Ощадбанке".
"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов", — приводит издание слова источника.
По информации "Страны", с 2022 года инкассаторские службы банков начали перевозку наличных ценностей из Европы, главным образом из Австрии, исключительно наземным транспортом. До этого времени доставку валюты и металлов производили авиарейсами в аэропорт Борисполь.
В пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, ответственного за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала от Украины разъяснений, заявив, что все задержанные будут депортированы в течение ближайших суток.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что с начала года Украина транспортировала через Венгрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота. Кроме того, в перевозках участвуют лица, связанные со спецслужбами. Министр потребовал объяснить, в чьих интересах совершаются эти поставки и для каких целей.
Он подчеркнул, что венгерские власти проведут "максимально тщательное и глубокое расследование", пока не получат ответы от украинских властей.
