ВСУ переводят в штурмовые отряды опытных связистов преклонного возраста - 06.03.2026
ВСУ переводят в штурмовые отряды опытных связистов преклонного возраста
2026-03-06T06:55+0300
2026-03-06T06:55+0300
общество
экономика
всу
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Опытных связистов преклонного возраста 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ переводят в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток", - сказал собеседник агентства.
2026
общество , всу
Общество , Экономика, ВСУ
06:55 06.03.2026
 
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Опытных связистов преклонного возраста 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ переводят в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток", - сказал собеседник агентства.
 
ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала