https://1prime.ru/20260306/vsu-868071474.html

ВСУ переводят в штурмовые отряды опытных связистов преклонного возраста

ВСУ переводят в штурмовые отряды опытных связистов преклонного возраста - 06.03.2026, ПРАЙМ

ВСУ переводят в штурмовые отряды опытных связистов преклонного возраста

Опытных связистов преклонного возраста 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ переводят в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T06:55+0300

2026-03-06T06:55+0300

2026-03-06T06:55+0300

общество

экономика

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868071474.jpg?1772769316

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Опытных связистов преклонного возраста 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ переводят в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток", - сказал собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , всу