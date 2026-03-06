https://1prime.ru/20260306/vsu-868071474.html
ВСУ переводят в штурмовые отряды опытных связистов преклонного возраста
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Опытных связистов преклонного возраста 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ переводят в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток", - сказал собеседник агентства.
