В России выросла выдача кредитов наличными

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Объем выдачи кредитов наличными в России в феврале вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 314 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ. По оценкам ВТБ, в феврале объем выдачи кредитов наличными населению достиг 314 миллиардов рублей, указывается в сообщении. "Это в 1,4 раза превышает результат февраля 2025 года и на 12% выше января текущего года", - уточняется там. Всего в феврале на рынке было оформлено около 1,7 миллиона кредитов. Средний размер займа таким образом составил примерно 195 тысяч рублей. Собственные результаты ВТБ оказались при этом выше рыночных: кредитование наличными в банке выросло в 1,8 раза к февралю прошлого года и в 1,5 раза к январю нынешнего. А доля банка на рынке потребительского кредитования в стране выросла в феврале к январю также в 1,5 раза. Стройка и ремонт остаются главной причиной для потребительских кредитов – на них пришлось 35% займов, следует из данных опроса клиентов ВТБ. Еще 20% заемщиков за счет новых выдач закрывают старые кредиты, 8% - берут деньги на покупку автомобиля. "Рынок потребительского кредитования продолжает восстанавливаться. Помимо календарного фактора мы видим реальное оживление спроса... Рынок подогревается смягчением условий со стороны банков: снижение ставок и запуск программ рефинансирования делают кредиты более доступными, и эта тенденция будет определять динамику в ближайшие месяцы", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. По итогам наступившего года ВТБ прогнозирует рост всего рынка потребительского кредитования в 1,6 раза - до 5,7 триллиона рублей.

