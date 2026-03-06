https://1prime.ru/20260306/yuan-868074917.html
Юань открыл торги пятницы ростом
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск повышался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,44 рубля.
