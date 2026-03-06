https://1prime.ru/20260306/yuan-868093581.html

Курс юаня на Московской бирже вырос до 11,4 рубля

Курс юаня на Московской бирже вырос до 11,4 рубля

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов не изменился по отношению к юаню, но снизился за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 11,40 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 20 копеек, диапазон колебаний при этом составил 11,10-11,49 рубля.

