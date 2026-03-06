На Запорожской АЭС восстановили резервную линию электропередачи

https://1prime.ru/20260306/zaes--868073041.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Восстановлена работоспособность резервной линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС, энергоснабжение осуществляется по двум линиям электропередачи, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. "Вчера вечером на Запорожской АЭС восстановлена работоспособность высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Подача электроэнергии на собственные нужды станции теперь снова обеспечена по двум линиям, что является важным фактором для обеспечения ядерной безопасности", - говорится в сообщении. Линия "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований. Позднее, благодаря достигнутым договоренностям о режиме прекращения огня и профессионализму ремонтных бригад, удалось в кратчайшие сроки устранить повреждения и восстановить существующую схему энергоснабжения, отметили на станции. Работы велись с 27 февраля, за работами наблюдали специалисты МАГАТЭ из 33-й команды, находящейся на объекте. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
