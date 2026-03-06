https://1prime.ru/20260306/zarplata-868016035.html

Россиянам объяснили, как мартовские праздники влияют на зарплату

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. О том, как мартовские праздники повлияют на выплату заработной платы, рассказал агентству “Прайм” Сергей Муравьев, директор по персоналу КРОС.Российское трудовое законодательство строго относится к срокам выплат заработной платы - аванс должен быть выплачен сотруднику не позднее 30(31) числа текущего месяца, а заработная плата не позднее 15-го числа следующего месяца, напомнил он.Если эти даты выпадают на праздничные или выходные дни, то выплата должна производиться в предшествующий им рабочий день.Если говорить о марте этого года, то выходными являются дни с 7 по 9-е число включительно. Для сотрудников на пятидневном графике и при 40-часовой рабочей неделе существенных изменений в выплатах не будет.“Аванс может быть чуть меньше стандартного, так как с 1-го по 15-е число меньше рабочих дней, чем в среднестатистическом месяце (9 вместо 10-11). То есть, для зарплаты в 100 тысяч рублей на руки аванс составит 42857 рублей ( 100к/21*9)”, - привел он пример.Общая же сумма выплат должна быть стандартной. То есть, те, кто недополучит в аванс, увидят более весомую выплату в день зарплаты. Никакого уменьшения зарплаты дополнительные выходные не предполагают.При сменном графике работы сотрудника стоит учесть, что работа в праздничные/выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, либо в одинарном размере, но с предоставлением работнику дополнительного дня отдыха (отгул), заключил Муравьев.

