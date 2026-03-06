https://1prime.ru/20260306/zelenskiy-868086210.html

СМИ рассказали, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток

Владимир Зеленский хочет заполучить новую финансовую поддержку, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, пишет InfoBRICS. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T17:00+0300

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет заполучить новую финансовую поддержку, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, пишет InfoBRICS."Вполне вероятно, что Зеленский заинтересован в поиске новых источников военной и финансовой помощи. Поскольку НАТО обращает свое внимание на конфликт с Ираном, а Европа погружена в глубокий кризис, украинцы хотят, чтобы страны Персидского залива были новым возможным источником денег для финансирования их военной машины", — говорится в публикации.Обозреватель также поставил под сомнение их эффективность, поскольку российские военные продолжают контролировать небо над Украиной.В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.

