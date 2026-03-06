Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток - 06.03.2026
СМИ рассказали, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток
СМИ рассказали, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток - 06.03.2026
СМИ рассказали, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток
Владимир Зеленский хочет заполучить новую финансовую поддержку, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, пишет InfoBRICS. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T17:00+0300
2026-03-06T17:00+0300
мировая экономика
ближний восток
киев
общество
иран
владимир зеленский
reuters
нато
всу
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет заполучить новую финансовую поддержку, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, пишет InfoBRICS."Вполне вероятно, что Зеленский заинтересован в поиске новых источников военной и финансовой помощи. Поскольку НАТО обращает свое внимание на конфликт с Ираном, а Европа погружена в глубокий кризис, украинцы хотят, чтобы страны Персидского залива были новым возможным источником денег для финансирования их военной машины", — говорится в публикации.Обозреватель также поставил под сомнение их эффективность, поскольку российские военные продолжают контролировать небо над Украиной.В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
ближний восток
киев
иран
мировая экономика, ближний восток, киев, общество , иран, владимир зеленский, reuters, нато, всу
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Киев, Общество , ИРАН, Владимир Зеленский, Reuters, НАТО, ВСУ
17:00 06.03.2026
 
СМИ рассказали, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток

InfoBRICS: Зеленский направляет специалистов на Ближний Восток ради денег

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет заполучить новую финансовую поддержку, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, пишет InfoBRICS.
"Вполне вероятно, что Зеленский заинтересован в поиске новых источников военной и финансовой помощи. Поскольку НАТО обращает свое внимание на конфликт с Ираном, а Европа погружена в глубокий кризис, украинцы хотят, чтобы страны Персидского залива были новым возможным источником денег для финансирования их военной машины", — говорится в публикации.
Обозреватель также поставил под сомнение их эффективность, поскольку российские военные продолжают контролировать небо над Украиной.
В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Киев, Общество, ИРАН, Владимир Зеленский, Reuters, НАТО, ВСУ
 
 
