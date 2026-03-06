Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Так и не вернул деньги". Новая задумка Зеленского поразила журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз саркастически отреагировал на желание Владимира Зеленского оказать помощь США в противостоянии иранским беспилотникам. | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз саркастически отреагировал на желание Владимира Зеленского оказать помощь США в противостоянии иранским беспилотникам. "Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече", — отметил он в соцсети X.В пятницу агентство Reuters, опираясь на свои источники, сообщило, что украинские эксперты по борьбе с дронами вскоре начнут работать на американских военных базах. Ранее глава киевского режима утверждал, что по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по беспилотникам, которые не способны эффективно защитить даже стратегические объекты в Киеве. Однако он не предоставил конкретной информации о количестве специалистов или их точных местах назначения.
17:43 06.03.2026
 
"Так и не вернул деньги". Новая задумка Зеленского поразила журналиста

Боуз раскритиковал намерение Зеленского отправить ВСУ защищать базы США

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз саркастически отреагировал на желание Владимира Зеленского оказать помощь США в противостоянии иранским беспилотникам.
"Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече", — отметил он в соцсети X.
СМИ рассказали, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток
В пятницу агентство Reuters, опираясь на свои источники, сообщило, что украинские эксперты по борьбе с дронами вскоре начнут работать на американских военных базах.
Ранее глава киевского режима утверждал, что по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по беспилотникам, которые не способны эффективно защитить даже стратегические объекты в Киеве. Однако он не предоставил конкретной информации о количестве специалистов или их точных местах назначения.
СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
