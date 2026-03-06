https://1prime.ru/20260306/zelenskiy-868089438.html

"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского

"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского - 06.03.2026, ПРАЙМ

"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского

Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T17:46+0300

2026-03-06T17:46+0300

2026-03-06T17:46+0300

мировая экономика

венгрия

украина

общество

германия

виктор орбан

петер сийярто

всу

die welt

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Зеленский накануне пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, предположительно, обращаясь к венгерскому премьеру."Пусть Украина ввяжется в конфликт с Венгрией, тогда у нее откроется очередной фронт, и, возможно, проблема с членством в НАТО будет однозначно решена. России пора положить конец Украине", — призвал Holger H."Прекратить финансовую помощь немедленно. Он уже совсем потерял рассудок. Любой, кто начинает угрожать расправой из-за того, что им быстро не выписали очередной чек, лишается любого доверия", — написала Nathalie E."Зеленский, похоже, теперь уже полностью слетел с катушек", — указал Hans G."Такой поступок лишил Зеленского членства Украины в ЕС", — отметил Fronk."Зеленский, главарь полностью коррумпированного государства, теперь пытается шантажировать", — пожаловался Karl-Heinz S.Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

https://1prime.ru/20260306/zelenskiy-868086210.html

https://1prime.ru/20260306/iran-868086063.html

венгрия

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, украина, общество , германия, виктор орбан, петер сийярто, всу, die welt, владимир зеленский, ес