"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского - 06.03.2026
"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского
"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского
Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T17:46+0300
2026-03-06T17:46+0300
мировая экономика
венгрия
украина
общество
германия
виктор орбан
петер сийярто
всу
die welt
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Зеленский накануне пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, предположительно, обращаясь к венгерскому премьеру."Пусть Украина ввяжется в конфликт с Венгрией, тогда у нее откроется очередной фронт, и, возможно, проблема с членством в НАТО будет однозначно решена. России пора положить конец Украине", — призвал Holger H."Прекратить финансовую помощь немедленно. Он уже совсем потерял рассудок. Любой, кто начинает угрожать расправой из-за того, что им быстро не выписали очередной чек, лишается любого доверия", — написала Nathalie E."Зеленский, похоже, теперь уже полностью слетел с катушек", — указал Hans G."Такой поступок лишил Зеленского членства Украины в ЕС", — отметил Fronk."Зеленский, главарь полностью коррумпированного государства, теперь пытается шантажировать", — пожаловался Karl-Heinz S.Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
венгрия
украина
германия
17:46 06.03.2026
 

"Положить конец". В Германии обратились к России после выпада Зеленского

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Владимир Зеленский
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Зеленский накануне пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, предположительно, обращаясь к венгерскому премьеру.
"Пусть Украина ввяжется в конфликт с Венгрией, тогда у нее откроется очередной фронт, и, возможно, проблема с членством в НАТО будет однозначно решена. России пора положить конец Украине", — призвал Holger H.
"Прекратить финансовую помощь немедленно. Он уже совсем потерял рассудок. Любой, кто начинает угрожать расправой из-за того, что им быстро не выписали очередной чек, лишается любого доверия", — написала Nathalie E.
"Зеленский, похоже, теперь уже полностью слетел с катушек", — указал Hans G.
"Такой поступок лишил Зеленского членства Украины в ЕС", — отметил Fronk.
"Зеленский, главарь полностью коррумпированного государства, теперь пытается шантажировать", — пожаловался Karl-Heinz S.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
