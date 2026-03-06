Работа с характером: почему женщины выбирают профессию сварщицы

https://1prime.ru/20260306/zhenschiny-868016651.html

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Стальное строительство невозможно представить без сварки. Ни промышленный объект, ни мост не появятся без точных, выверенных швов, которые соединяют металлоконструкции. Спрос на квалифицированных специалистов стабильно высокий, однако профессия по-прежнему часто воспринимается как "не женская".Но реальность меняется. Женщины всё чаще приходят в производственные цеха и на строительные площадки, осваивают сложные технологические процессы.К 8 марта компания Evraz Steel Building пообщалась со сварщицами заводов партнёрской сети. Читайте их истории — о выборе профессии и любви к своему делу."Сварка — это как искусство". История Светланы Войтальяновой, г. КрасноярскСветлане 51 год, в профессии — 20 лет. Изначально она училась на продавца, но судьба распорядилась иначе. Героиня попала на завод металлоконструкций, где решили провести эксперимент — набрать женскую группу сварщиц. Обучение длилось три месяца. За два года через программу прошло около 90 девушек. Кто-то ушёл, не выдержав физической нагрузки и специфики производства. Кто-то остался — как Светлана.Первые месяцы были непростыми: искры, ожоги, высокая температура, нагрузка на зрение. Плюс психологический фактор — она стала первой женщиной-сварщицей в мужском коллективе. К ней присматривались, проверяли, наблюдали. Но со временем авторитет пришёл через качество работы.Сегодня в ЗМК "СибСталь" новичкам показывают её швы как пример аккуратности и точности. В цехе шутят: если нужно сделать "по красоте" — зовут Свету. Для неё сварка — это не просто технология, а почти художественный процесс. "Это как рисование на металле", — говорит она.Профессия остаётся физически тяжёлой. Работа на ногах, жара летом, ответственность за результат. Но помимо выносливости важны знания: чтение чертежей, понимание свойств металла, умение рассчитать шов так, чтобы конструкцию не повело, и она выдержала нагрузку.У Светланы 3 разряд. Она продолжает учиться — каждый новый заказ требует новых решений.Год назад ей пришлось временно уйти на больничный. И тогда она неожиданно поняла, насколько привязана к своей работе — ей даже снилось, как она варит конструкции.Сегодня Светлана не только выполняет сложные узлы, но и является наставником. Её напарнику 21 год, он в профессии полтора года. "Главное — желание и стремление учиться", — даёт совет молодёжи сварщица."Спрос со всех одинаковый". История Анны Резцовой, г. СосновоборскАнна работает сварщицей на Сосновоборском заводе металлоконструкций и хорошо знает разницу между заводской дисциплиной и строительной площадкой. "На заводе всё по порядку: тепло, светло, станки стоят, заготовки подвозят. Чертёж дали — варишь одно и то же, руку набиваешь. Контроль строгий, всё по технологии. А на стройке — совсем по-другому. То ветер, то дождь, то мороз. Там больше неожиданностей и условия тяжелее".По её словам, заводская среда формирует системность и технологическую дисциплину, тогда как стройплощадка требует мгновенной адаптации и физической выносливости. И там, и там ключевым остаётся качество.Сегодня требования к сварным соединениям существенно выросли. Шов должен быть ровный, без пор, без трещин, без прожогов. Глубина провара — как положено. После сварки делают ультразвук, просвечивают швы. Если брак — переделываешь. Особенно если это ответственные конструкции: фермы, балки. Современное производство — это уже не просто ручной труд, а высокоточная работа в рамках строгих стандартов качества и многоступенчатого контроля.Особую роль в профессии Анна отводит наставничеству: "Без наставника ты долго будешь “жечь металл” и портить швы. Мне повезло — старший сварщик стоял рядом, показывал, где я ошиблась. Он учил не просто варить, а думать. Это в нашей работе главное. Корочки — это хорошо, но живой опыт гораздо важнее". Именно культура передачи опыта формирует профессиональное сообщество и снижает издержки брака на производстве.Гендерный вопрос Анна считает вторичным. Главное — любить свою работу и делать её хорошо, а мужчина это или женщина — не имеет значения. Иногда женщины даже аккуратнее работают. По её словам, на заводе нет особых условий для женщин — но нет и предвзятости. Спрос одинаковый со всех.Говоря о будущем, Анна смотрит на профессию прагматично: "Больше будет автоматики, сварочных роботов. Но для них нужны операторы, наладчики. Металл требует уважения. Кто умеет читать чертёж, настраивать оборудование, варить сложные узлы — без работы не останется. Просто нужно учиться новому".Её позиция отражает тренд отрасли: автоматизация не отменяет человека, а повышает требования к его квалификации."С мужчинами работать просто". История Светланы Кин, г. ОренбургТретья героиня — Светлана, 55 лет, работает на заводе Steelmetrixx и живёт в деревне Пречистенка.В профессию она пришла из практической необходимости. Живёт одна, и однажды нужно было сварить забор. Делать было некому — пришлось осваивать самой. Этот бытовой эпизод стал отправной точкой.Позже решение укрепилось рациональными аргументами: профессия востребована, а уровень дохода существенно выше, чем можно получить в деревне.Образование она получила в училище при ТРЗ, затем устроилась на завод. Стереотипов, по её словам, не почувствовала — работать в мужской среде комфортно и общий язык с коллегами находить легко.Сегодня Светлана работает на полуавтомате, хотя раньше занималась ручной дуговой сваркой. В новом направлении она всего год, поэтому о повышении разряда пока говорить рано. Но коллеги развиваются: проходят повышение квалификации, участвуют в профессиональных соревнованиях.Говоря о ключевых качествах сварщика, она подчёркивает: важны и физическая выносливость, и внимательность. Однако точность — всё-таки на первом месте. Неправильно выполненный шов — это риск для всей конструкции.На их заводе, по её словам, кадров хватает. Атмосфера рабочая и поддерживающая. Героиня также отмечает хорошее отношение руководства: "Всегда помогают в рабочих ситуациях".Для неё профессия — это не вызов. Это стабильность, уважение и уверенность в завтрашнем дне.Главное — профессионализмИстории сварщиц, работающих на заводах партнёрской сети Evraz Steel Building, показывают: современное производство металлоконструкций — прежде всего про компетенции и любовь к своей работе.Рынок действительно готов платить квалифицированным специалистам достойные деньги — особенно на вахтовых проектах и при высокой аттестации. Но главный вопрос сегодня уже не в том, "женская" это работа или нет. Главное — уровень подготовки, качество выполнения, профессиональная ответственность и постоянное стремление к развитию.

