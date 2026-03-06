https://1prime.ru/20260306/zhenschiny-868068906.html

"ПСБ Финанс": женщинам легче получить заем под залог автомобиля

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Женщинам легче получить заем под залог автомобиля, это связано с качеством залоговых авто, предоставляемых ими по автозаймам, говорится в исследовании финтех-сервиса "ПСБ Финанс", которое есть у РИА Новости. "В 2025 году доля женщин-заемщиков, оформивших займы под залог автомобиля, достигла 28%. Из года в год этот показатель стабильно растет. К примеру, в 2022 год доля женщин среди клиентов, оформивших автозаймы, была на уровне 25%", - говорится в исследовании, в рамках которого было проанализировано около 40 тысяч займов под залог автомобилей по первичным выдачам с 2022 года по 2025 год. Согласно данным, предоставленным клиентами сервиса при оформлении автозаймов, уровень доходов женщин-заемщиков традиционно ниже, чем у мужчин. Но с годами это отставание сокращается. Если четыре года назад разница в доходах мужчин и женщин была более 10%, то по итогам 2025 года размер ежемесячного дохода у женщин-заемщиков в среднем был на 3,6% ниже, чем у мужчин, фиксируют аналитики сервиса. "Несмотря на более низкие доходы, женщинам получается легче оформить залоговые займы и на большую сумму, чем мужчинам. В среднем размер выданных займов под залог автомобиля, одобренных для женщин, на 10% выше, чем для мужчин. В первую очередь, это связано с качеством залоговых авто, предоставляемых женщинами по автозаймам", - прокомментировала коммерческий директор финтех-сервиса "ПСБ Финанс" Татьяна Благовещенская. Она добавила, что женщины раньше пересаживаются с подержанного автомобиля на новый, поэтому возраст автомобилей у них в среднем на полгода меньше. В результате, средняя оценочная стоимость залогового автомобиля в автозаймах, оформленных женщинами, на 5% выше, чем у мужчин. "Разнится у женщин и мужчин-заемщиков и уровень платежной нагрузки (показатель, отражающий отношение среднего платежа по автозайму к ежемесячному доходу). Из-за того, что доходы у мужчин выше, а средний размер оформленных автозаймов меньше, то и платежная нагрузка у мужчин ниже", - отмечается в материалах. Вместе с тем, за последние годы уровень платежной нагрузки у женщин существенно снизился: четыре года назад размер ежемесячного платежа у них составлял в среднем 20% от дохода, по итогам 2025 года этот показатель опустился до уровня 15%, заключается там.

