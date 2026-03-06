Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ПСБ Финанс": женщинам легче получить заем под залог автомобиля - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/zhenschiny-868068906.html
"ПСБ Финанс": женщинам легче получить заем под залог автомобиля
"ПСБ Финанс": женщинам легче получить заем под залог автомобиля - 06.03.2026, ПРАЙМ
"ПСБ Финанс": женщинам легче получить заем под залог автомобиля
Женщинам легче получить заем под залог автомобиля, это связано с качеством залоговых авто, предоставляемых ими по автозаймам, говорится в исследовании... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T03:47+0300
2026-03-06T03:47+0300
финансы
бизнес
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868068906.jpg?1772758066
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Женщинам легче получить заем под залог автомобиля, это связано с качеством залоговых авто, предоставляемых ими по автозаймам, говорится в исследовании финтех-сервиса "ПСБ Финанс", которое есть у РИА Новости. "В 2025 году доля женщин-заемщиков, оформивших займы под залог автомобиля, достигла 28%. Из года в год этот показатель стабильно растет. К примеру, в 2022 год доля женщин среди клиентов, оформивших автозаймы, была на уровне 25%", - говорится в исследовании, в рамках которого было проанализировано около 40 тысяч займов под залог автомобилей по первичным выдачам с 2022 года по 2025 год. Согласно данным, предоставленным клиентами сервиса при оформлении автозаймов, уровень доходов женщин-заемщиков традиционно ниже, чем у мужчин. Но с годами это отставание сокращается. Если четыре года назад разница в доходах мужчин и женщин была более 10%, то по итогам 2025 года размер ежемесячного дохода у женщин-заемщиков в среднем был на 3,6% ниже, чем у мужчин, фиксируют аналитики сервиса. "Несмотря на более низкие доходы, женщинам получается легче оформить залоговые займы и на большую сумму, чем мужчинам. В среднем размер выданных займов под залог автомобиля, одобренных для женщин, на 10% выше, чем для мужчин. В первую очередь, это связано с качеством залоговых авто, предоставляемых женщинами по автозаймам", - прокомментировала коммерческий директор финтех-сервиса "ПСБ Финанс" Татьяна Благовещенская. Она добавила, что женщины раньше пересаживаются с подержанного автомобиля на новый, поэтому возраст автомобилей у них в среднем на полгода меньше. В результате, средняя оценочная стоимость залогового автомобиля в автозаймах, оформленных женщинами, на 5% выше, чем у мужчин. "Разнится у женщин и мужчин-заемщиков и уровень платежной нагрузки (показатель, отражающий отношение среднего платежа по автозайму к ежемесячному доходу). Из-за того, что доходы у мужчин выше, а средний размер оформленных автозаймов меньше, то и платежная нагрузка у мужчин ниже", - отмечается в материалах. Вместе с тем, за последние годы уровень платежной нагрузки у женщин существенно снизился: четыре года назад размер ежемесячного платежа у них составлял в среднем 20% от дохода, по итогам 2025 года этот показатель опустился до уровня 15%, заключается там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки
Финансы, Бизнес, Банки
03:47 06.03.2026
 
"ПСБ Финанс": женщинам легче получить заем под залог автомобиля

"ПСБ Финанс": женщинам легче получить заем под залог автомобиля

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Женщинам легче получить заем под залог автомобиля, это связано с качеством залоговых авто, предоставляемых ими по автозаймам, говорится в исследовании финтех-сервиса "ПСБ Финанс", которое есть у РИА Новости.
"В 2025 году доля женщин-заемщиков, оформивших займы под залог автомобиля, достигла 28%. Из года в год этот показатель стабильно растет. К примеру, в 2022 год доля женщин среди клиентов, оформивших автозаймы, была на уровне 25%", - говорится в исследовании, в рамках которого было проанализировано около 40 тысяч займов под залог автомобилей по первичным выдачам с 2022 года по 2025 год.
Согласно данным, предоставленным клиентами сервиса при оформлении автозаймов, уровень доходов женщин-заемщиков традиционно ниже, чем у мужчин. Но с годами это отставание сокращается. Если четыре года назад разница в доходах мужчин и женщин была более 10%, то по итогам 2025 года размер ежемесячного дохода у женщин-заемщиков в среднем был на 3,6% ниже, чем у мужчин, фиксируют аналитики сервиса.
"Несмотря на более низкие доходы, женщинам получается легче оформить залоговые займы и на большую сумму, чем мужчинам. В среднем размер выданных займов под залог автомобиля, одобренных для женщин, на 10% выше, чем для мужчин. В первую очередь, это связано с качеством залоговых авто, предоставляемых женщинами по автозаймам", - прокомментировала коммерческий директор финтех-сервиса "ПСБ Финанс" Татьяна Благовещенская.
Она добавила, что женщины раньше пересаживаются с подержанного автомобиля на новый, поэтому возраст автомобилей у них в среднем на полгода меньше. В результате, средняя оценочная стоимость залогового автомобиля в автозаймах, оформленных женщинами, на 5% выше, чем у мужчин.
"Разнится у женщин и мужчин-заемщиков и уровень платежной нагрузки (показатель, отражающий отношение среднего платежа по автозайму к ежемесячному доходу). Из-за того, что доходы у мужчин выше, а средний размер оформленных автозаймов меньше, то и платежная нагрузка у мужчин ниже", - отмечается в материалах.
Вместе с тем, за последние годы уровень платежной нагрузки у женщин существенно снизился: четыре года назад размер ежемесячного платежа у них составлял в среднем 20% от дохода, по итогам 2025 года этот показатель опустился до уровня 15%, заключается там.
 
ФинансыБизнесБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала