Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на опасениях дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/zoloto--868074701.html
Золото дорожает на опасениях дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке
Золото дорожает на опасениях дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на опасениях дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке
Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром на опасениях относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T09:40+0300
2026-03-06T09:40+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
иран
сша
ближний восток
аббас аракчи
comex
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром на опасениях относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до 5 124,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,26% - до 84,035 доллара за унцию. Котировки золота могут подниматься в связи с опасениями вокруг дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как спрос инвесторов в условиях нестабильной геополитической ситуации возрастает. "Геополитические риски по-прежнему не уменьшаются. Риск эскалации может возникнуть, учитывая тот факт, что в недавнем интервью министра иностранных дел Ирана было заявлено, что иранские вооруженные силы готовы к наземному вторжению со стороны США или даже Израиля. Это поддерживает цены на золото", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в четверг заявил о полной готовности страны к сухопутной войне, пообещав армии США катастрофические последствия в случае наземного вторжения в Иран. Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн отказался оценить перспективы наземной операции против Ирана. В Белом доме такой операции не исключили, но отметили, что пока подобных планов нет.
https://1prime.ru/20260306/dragmetally-867976302.html
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мировая экономика, иран, сша, ближний восток, аббас аракчи, comex, мид
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Аббас Аракчи, Comex, МИД
09:40 06.03.2026
 
Золото дорожает на опасениях дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Биржевая цена золота растет на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром на опасениях относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до 5 124,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,26% - до 84,035 доллара за унцию.
Котировки золота могут подниматься в связи с опасениями вокруг дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как спрос инвесторов в условиях нестабильной геополитической ситуации возрастает.
"Геополитические риски по-прежнему не уменьшаются. Риск эскалации может возникнуть, учитывая тот факт, что в недавнем интервью министра иностранных дел Ирана было заявлено, что иранские вооруженные силы готовы к наземному вторжению со стороны США или даже Израиля. Это поддерживает цены на золото", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в четверг заявил о полной готовности страны к сухопутной войне, пообещав армии США катастрофические последствия в случае наземного вторжения в Иран. Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн отказался оценить перспективы наземной операции против Ирана. В Белом доме такой операции не исключили, но отметили, что пока подобных планов нет.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Почему серебро падает вдвое сильнее золота и что это значит для инвесторов
05:05
 
ЭкономикаРынокТоргиМировая экономикаИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКАббас АракчиComexМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала