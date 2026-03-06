Золото дорожает на опасениях дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке
© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет в пятницу утром на опасениях относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до 5 124,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,26% - до 84,035 доллара за унцию.
Котировки золота могут подниматься в связи с опасениями вокруг дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как спрос инвесторов в условиях нестабильной геополитической ситуации возрастает.
"Геополитические риски по-прежнему не уменьшаются. Риск эскалации может возникнуть, учитывая тот факт, что в недавнем интервью министра иностранных дел Ирана было заявлено, что иранские вооруженные силы готовы к наземному вторжению со стороны США или даже Израиля. Это поддерживает цены на золото", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в четверг заявил о полной готовности страны к сухопутной войне, пообещав армии США катастрофические последствия в случае наземного вторжения в Иран. Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн отказался оценить перспективы наземной операции против Ирана. В Белом доме такой операции не исключили, но отметили, что пока подобных планов нет.