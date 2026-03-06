https://1prime.ru/20260306/zoloto-868090493.html

Золото дорожает после публикации статистики по США

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растёт на 1% после выхода данных по рынку труда в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 52,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,04%, до 5 131,39 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,65% - до 83,54 доллара за унцию. Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в феврале выросла до 4,4% с уровня января в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 92 тысячи. Аналитики ожидали, что безработица осталась на уровня января, а число занятых увеличилось на 59 тысяч. Аналитики обратили внимание на рост цен драгоценных металлов из-за опасений по поводу стагфляции после публикации данных о занятости в США. "Тревожно слабый отчет о занятости, в котором зафиксированы значительные потери рабочих мест в частном секторе наряду с повышением заработной платы, намекает на стагфляцию; посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы помочь золоту восстановиться после этой разочаровывающей недели", - сказал агентству Рейтер независимый трейдер металлов Тай Вонг (Tai ⁠Wong). С начала недели стоимость золота снизилась на 2,5%, серебра - на 10,5%.

