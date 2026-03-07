Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья - 07.03.2026
"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья
"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению рейсов между Иркутском и китайским Санья, первый самолет вылетел с полной загрузкой, сообщил авиаперевозчик. "Аэрофлот приступил к выполнению рейсов между Иркутском и Санья. Первый рейс SU866 вылетел сегодня из столицы Восточной Сибири с полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320. Полеты из Иркутска в Санья запланированы по понедельникам, четвергам и субботам, обратные рейсы - по вторникам, пятницам и воскресеньям, отметили в "Аэрофлоте". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
20:30 07.03.2026
 
"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья

"Аэрофлот" приступил к выполнению рейсов между Иркутском и китайским городом Санья

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению рейсов между Иркутском и китайским Санья, первый самолет вылетел с полной загрузкой, сообщил авиаперевозчик.
"Аэрофлот приступил к выполнению рейсов между Иркутском и Санья. Первый рейс SU866 вылетел сегодня из столицы Восточной Сибири с полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320. Полеты из Иркутска в Санья запланированы по понедельникам, четвергам и субботам, обратные рейсы - по вторникам, пятницам и воскресеньям, отметили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
