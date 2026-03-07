https://1prime.ru/20260307/aeroflot-868113481.html
"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья
2026-03-07T20:30+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению рейсов между Иркутском и китайским Санья, первый самолет вылетел с полной загрузкой, сообщил авиаперевозчик. "Аэрофлот приступил к выполнению рейсов между Иркутском и Санья. Первый рейс SU866 вылетел сегодня из столицы Восточной Сибири с полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320. Полеты из Иркутска в Санья запланированы по понедельникам, четвергам и субботам, обратные рейсы - по вторникам, пятницам и воскресеньям, отметили в "Аэрофлоте". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
