https://1prime.ru/20260307/aeroflot-868113481.html

"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья

"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья - 07.03.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустил рейсы между Иркутском и Санья

Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению рейсов между Иркутском и китайским Санья, первый самолет вылетел с полной загрузкой, сообщил авиаперевозчик. | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T20:30+0300

2026-03-07T20:30+0300

2026-03-07T20:30+0300

экономика

бизнес

россия

иркутск

аэрофлот

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_cb82f752e3caccf7667d4816fe8d46cd.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению рейсов между Иркутском и китайским Санья, первый самолет вылетел с полной загрузкой, сообщил авиаперевозчик. "Аэрофлот приступил к выполнению рейсов между Иркутском и Санья. Первый рейс SU866 вылетел сегодня из столицы Восточной Сибири с полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320. Полеты из Иркутска в Санья запланированы по понедельникам, четвергам и субботам, обратные рейсы - по вторникам, пятницам и воскресеньям, отметили в "Аэрофлоте". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

https://1prime.ru/20260306/aeroflot-868089639.html

иркутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, иркутск, аэрофлот, a320neo