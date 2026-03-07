https://1prime.ru/20260307/aferisty-868100401.html

Аферисты в преддверии 8 Марта крадут деньги у россиян

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Аферисты в преддверии 8 Марта крадут деньги у россиян с помощью "звонков от курьера", фишинговых сайтов, "подарков в социальных сетях", спама и фейковых подарочных кодов, сообщил РИА Новости архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников. "В России Международный женский праздник 8 Марта является вторым по популярности праздником в стране. Этим фактором как раз пользуются киберпреступники, активизируя свои мошеннические схемы. В этом году нас ждет подборка следующих хорошо работающих схем: звонок от курьера, фишинговые сайты, подарки в мессенджерах и социальных сетях, спам с розыгрышами и скидочные коды", - рассказал он. В одной из схем потенциальной жертве звонит аферист и сообщает, что для получения подарка нужно назвать специальный код. Таким способом он получает второй фактор аутентификации от мессенджеров, от "Госуслуг" и личные данные. Дальше на жертву оформляют кредиты или крадут учетную запись от мессенджеров. Также пользователям не стоит доверять подаркам в мессенджерах и социальных сетях. Под видом электронных подарков со взломанного аккаунта друга или коллеги могут производить рассылки как вредоносного ПО, так и фишинговые ссылки на сторонние ресурсы. Еще одна разновидность обмана - фишинговые сайты. Овчинников отмечает, что не следует доверять рекламе дешевых цветов или моментальной доставке. Когда жертва производит оплату на подобных сайтах, она лишается доступа к банковским счетам, а также ее номер вносится в базу мошенников, после чего начинаются звонки и смс. Не следует доверять и переходить по ссылкам для получения скидочных кодов. Аферисты создают сайт, на котором есть фейковый скидочный код или сертификат для маркетплейсов. Пользователь посещает такой сайт и скачивает себе вредоносный неработающий скидочный сертификат, через который аферист крадет информацию и деньги со счетов. Отдельную угрозу, по словам эксперта, представляет распространение спама с розыгрышами. Такая схема работает уже второе десятилетие, но люди по-прежнему попадаются на нее.

