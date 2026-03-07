https://1prime.ru/20260307/aviakompanii-868106154.html
Минтранс и Росавиация координируют работу авиакомпаний на Ближнем Востоке
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Минтранс РФ и Росавиация находятся в контакте с авиавластями ближневосточных государств и координируют работу российских и иностранных авиакомпаний, сообщили в министерстве транспорта России. "Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в контакте с авиационными властями ближневосточных государств и координируют работу российских и иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении.
