Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток - 07.03.2026
Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток
Третий авианосец США, "Джордж Буш", готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана, сообщил телеканал Fox News. | 07.03.2026
2026-03-07T06:45+0300
2026-03-07T06:45+0300
экономика
сша
иран
ближний восток
fox news
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Третий авианосец США, "Джордж Буш", готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана, сообщил телеканал Fox News. "Третий авианосец США готовится пересечь Атлантику и присоединиться к войне против Ирана. Авианосец "Джордж Буш" завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро состоится отправка", - заявил корреспондент Лукас Томлинсон в эфире канала. По данным телеканала, "Джордж Буш" должен будет отправиться в восточное Средиземноморье. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
иран
ближний восток
сша, иран, ближний восток, fox news
Экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Fox News
06:45 07.03.2026
 
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Третий авианосец США, "Джордж Буш", готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана, сообщил телеканал Fox News.
"Третий авианосец США готовится пересечь Атлантику и присоединиться к войне против Ирана. Авианосец "Джордж Буш" завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро состоится отправка", - заявил корреспондент Лукас Томлинсон в эфире канала.
По данным телеканала, "Джордж Буш" должен будет отправиться в восточное Средиземноморье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
