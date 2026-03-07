https://1prime.ru/20260307/avianosets-868101864.html
Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Третий авианосец США, "Джордж Буш", готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана, сообщил телеканал Fox News.
"Третий авианосец США готовится пересечь Атлантику и присоединиться к войне против Ирана. Авианосец "Джордж Буш" завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро состоится отправка", - заявил корреспондент Лукас Томлинсон в эфире канала.
По данным телеканала, "Джордж Буш" должен будет отправиться в восточное Средиземноморье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
