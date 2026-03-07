https://1prime.ru/20260307/avianosets-868101864.html

Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток

Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток - 07.03.2026, ПРАЙМ

Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток

Третий авианосец США, "Джордж Буш", готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана, сообщил телеканал Fox News. | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T06:45+0300

2026-03-07T06:45+0300

2026-03-07T06:45+0300

экономика

сша

иран

ближний восток

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868101864.jpg?1772855154

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Третий авианосец США, "Джордж Буш", готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана, сообщил телеканал Fox News. "Третий авианосец США готовится пересечь Атлантику и присоединиться к войне против Ирана. Авианосец "Джордж Буш" завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро состоится отправка", - заявил корреспондент Лукас Томлинсон в эфире канала. По данным телеканала, "Джордж Буш" должен будет отправиться в восточное Средиземноморье. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

сша

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, ближний восток, fox news