Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области
Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области - 07.03.2026, ПРАЙМ
Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области
Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T06:39+0300
2026-03-07T06:39+0300
2026-03-07T06:39+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на технических остановках украинской колонны несколько человек пытались расплатиться с местными жителями долларами.
