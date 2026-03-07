https://1prime.ru/20260307/belopole-868101798.html

Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области

Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области - 07.03.2026, ПРАЙМ

Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области

Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 07.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на технических остановках украинской колонны несколько человек пытались расплатиться с местными жителями долларами.

россия, общество , всу