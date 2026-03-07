Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области - 07.03.2026
Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области
2026-03-07T06:39+0300
2026-03-07T06:39+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на технических остановках украинской колонны несколько человек пытались расплатиться с местными жителями долларами.
06:39 07.03.2026
 
Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Колонна ВСУ была уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на технических остановках украинской колонны несколько человек пытались расплатиться с местными жителями долларами.
 
