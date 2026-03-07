https://1prime.ru/20260307/bir-analitika-868105347.html

Названы регионы с самым большим числом женщин-предпринимателей

2026-03-07T10:46+0300

бизнес

россия

москва

московская область

краснодарский край

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Московском регионе и Краснодарском крае, а чаще всего они контролируют бизнес в сфере строительства и оптовой торговли, говорится в исследовании "БИР-Аналитика" для РИА Новости. Так, больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Москве - 223,9 тысячи человек, а также в Московской области - 146 тысяч и Краснодарском крае - 112,8 тысячи. В топ-5 также входят Санкт-Петербург со 100,2 тысячи женщин и Ростовская область с 58,8 тысячи. В то же время больше всего женщин-предпринимателей, контролирующих более 50% компании, в Москве (122,2 тысячи), Санкт-Петербурге (42,7 тысячи), Московской области (35,6 тысячи). Также значительное количество зафиксировано в Свердловской области (20,4 тысячи) и Краснодарском крае (20 тысяч). При этом чаще всего женщины являются контролирующими акционерами в компаниях по строительству жилых и нежилых зданий - 28 тысяч человек, оптовой торговли - 23,1 тысячи, а также в сфере автомобильного грузового транспорта - 14,2 тысячи.

