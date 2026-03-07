Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самым большим числом женщин-предпринимателей - 07.03.2026
Названы регионы с самым большим числом женщин-предпринимателей
бизнес
россия
москва
московская область
краснодарский край
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Московском регионе и Краснодарском крае, а чаще всего они контролируют бизнес в сфере строительства и оптовой торговли, говорится в исследовании "БИР-Аналитика" для РИА Новости. Так, больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Москве - 223,9 тысячи человек, а также в Московской области - 146 тысяч и Краснодарском крае - 112,8 тысячи. В топ-5 также входят Санкт-Петербург со 100,2 тысячи женщин и Ростовская область с 58,8 тысячи. В то же время больше всего женщин-предпринимателей, контролирующих более 50% компании, в Москве (122,2 тысячи), Санкт-Петербурге (42,7 тысячи), Московской области (35,6 тысячи). Также значительное количество зафиксировано в Свердловской области (20,4 тысячи) и Краснодарском крае (20 тысяч). При этом чаще всего женщины являются контролирующими акционерами в компаниях по строительству жилых и нежилых зданий - 28 тысяч человек, оптовой торговли - 23,1 тысячи, а также в сфере автомобильного грузового транспорта - 14,2 тысячи.
москва
московская область
краснодарский край
бизнес, россия, москва, московская область, краснодарский край
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Краснодарский край
10:46 07.03.2026
 
Названы регионы с самым большим числом женщин-предпринимателей

"БИР-Аналитика": в Москве и Краснодарском крае больше всего женщин-предпринимателей

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИнвестиции и бизнес
Инвестиции и бизнес - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Инвестиции и бизнес. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Московском регионе и Краснодарском крае, а чаще всего они контролируют бизнес в сфере строительства и оптовой торговли, говорится в исследовании "БИР-Аналитика" для РИА Новости.
Так, больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Москве - 223,9 тысячи человек, а также в Московской области - 146 тысяч и Краснодарском крае - 112,8 тысячи. В топ-5 также входят Санкт-Петербург со 100,2 тысячи женщин и Ростовская область с 58,8 тысячи.
В то же время больше всего женщин-предпринимателей, контролирующих более 50% компании, в Москве (122,2 тысячи), Санкт-Петербурге (42,7 тысячи), Московской области (35,6 тысячи). Также значительное количество зафиксировано в Свердловской области (20,4 тысячи) и Краснодарском крае (20 тысяч).
При этом чаще всего женщины являются контролирующими акционерами в компаниях по строительству жилых и нежилых зданий - 28 тысяч человек, оптовой торговли - 23,1 тысячи, а также в сфере автомобильного грузового транспорта - 14,2 тысячи.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьКраснодарский край
 
 
