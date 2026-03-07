Бразильские виноделы обеспокоены вступлением в силу соглашения с ЕС

https://1prime.ru/20260307/braziliya-868104131.html

мировая экономика

бразилия

аргентина

чили

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мар - ПРАЙМ. Винодельческая отрасль Бразилии, значительно выросшая за последнее десятилетие, с тревогой смотрит на перспективу вступления в силу торгового соглашения между Европейским союзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, поскольку это может стать угрозой для местной индустрии, заявил РИА Новости винодел Лусиану Ребеллато, президент Института управления, планирования и развития виноделия штата Риу-Гранди-ду-Сул — главного винодельческого региона страны. "Нас очень беспокоит, как мы будем сохранять конкурентоспособность перед наплывом европейских вин. Раньше у нас были Аргентина, Чили и Уругвай, а теперь вся Европа будет продавать здесь свою продукцию - без пошлин или с очень низкими пошлинами", - сказал Ребеллато. Соглашение с ЕС предусматривает постепенное снижение пошлин, которые на европейские вина накладывают при ввозе в страны МЕРКОСУР, вплоть до их полной отмены в течение восьми лет после вступления документа в силу. Конгресс Бразилии на этой неделе ратифицировал соглашение, а правительство утвердило указом защитные меры для поддержки промышленности, которая может пострадать от отмены пошлин. Тем не менее, виноделы по-прежнему ждут конкретных шагов, и их главным требованием остается снижение налогов. "Мы говорим не о введении квот на импорт (европейских вин - ред.), а о мерах, которые позволят нам предлагать покупателям наши продукты по сопоставимым ценам, чтобы быть конкурентоспособными. В нашем секторе ведется серьезная работа по снижению налоговой нагрузки - сейчас она составляет около 50% конечной цены", - отметил Ребеллато. Бразильские производители вин сталкиваются с дисбалансом в конкуренции с соседними странами уже давно - прежде всего речь идет о конкурентах из Аргентины и Чили, которые поставляют свои вина в бразильские супермаркеты на более выгодных условиях благодаря более низкому налогообложению в странах происхождения. По мнению исполнительного директора Института управления, планирования и развития виноградарства в штате Рио-Гранде-ду-Сул Consevitis-RS Эдуарду Пиайса, ключевым фактором здесь должно стать глубокое культурное изменение, чтобы в Бразилии вино воспринималось так же, как в большинстве европейских стран - как "продукт питания с высокой культурной ценностью", а не просто еще один алкогольный напиток. По его словам, именно с этим связана проблема "чрезмерного" налогообложения. Пиайс добавил, что отрасль рассчитывает на сокращение налоговой нагрузки как минимум на две трети, иначе Бразилия "просто отдаст рынок другим странам". Директор Consevitis подчеркнул необходимость просвещения потребителей, сомелье и общества в целом, чтобы повысить ценность бразильских вин, которые многие годы сталкиваются со стереотипом о более низком качестве по сравнению с зарубежными конкурентами. В прошлом году винодельческая отрасль штата Риу-Гранди-ду-Сул установила рекорд: было реализовано 246,7 миллиона литров вина, из которых лишь небольшая часть - 6,6 миллиона литров - была экспортирована, в основном в соседние страны.

