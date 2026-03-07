Zunami Брокер рассказал о страховании грузов

https://1prime.ru/20260307/broker-868100023.html

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Большинство логистических компаний и грузовладельцев регулярно сталкиваются с просрочкой доставки товаров, их потерей или повреждением, поэтому зачастую страхуют свои грузы от этих рисков, говорится в исследовании Zunami Брокер, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Эксперты Zunami Брокер провели исследование страхования рынка транспортно-логистических услуг, в рамках которого выяснили, какие страховые практики используют его участники, в чём они нуждаются, а также чего ожидают от страховой сферы... Опрос показал, что абсолютное большинство респондентов регулярно сталкивается со страховыми случаями: среди них просрочка доставки, утрата, повреждение груза и другие", - говорится в исследовании. Уточняется, что 91% участников опроса рассказали о попадании в такие ситуации стабильно несколько раз в год. Так, если у клиента страховой компании больше 50 отправок в год, он столкнётся со страховым случаем. "Транспортные компании также в большей степени обращали внимание на эти риски: 42% из них страховали чаще грузы, 40% - ответственность перевозчика, 30% - не пользовались страхованием. Экспедиторские компании больше всего оформили страховок на грузы (74%)", - отмечают эксперты. Они добавили, что для 3PL и фулфилмент-операторов (операторы, которые оказывают весь комплекс логистических услуг от складирования до доставки товара покупателю) важнее было застраховать ответственность перевозчика (40%). Также для сегмента 3PL были актуальны риски, связанные с хранением на складе и нарушением сроков доставки. "По данным Zunami Брокер, рынок страхования грузоперевозок продолжает расти: в 2025 году количество застрахованных страховыми компаниями грузоперевозок выросло на 14,2%, в сравнении с 2024 годом. По итогам 2025 чаще всего перевозили запчасти (23,2%), документы (10,9%), комплектующие (9,0%), расходные материалы (5,8%)", - говорится в исследовании.

