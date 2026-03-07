https://1prime.ru/20260307/dmitriev-868103843.html
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы - 07.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы
Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперёд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T08:33+0300
2026-03-07T08:33+0300
2026-03-07T08:33+0300
россия
сша
рф
ближний восток
кирилл дмитриев
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперёд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Дорогая энергия бьёт по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперёд", - написал он в своем Telegram-канале.Так Дмитриев прокомментировал статью издания Eastern Herald, посвященную резкому росту цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
сша
рф
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, ближний восток, кирилл дмитриев, ес
РОССИЯ, США, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кирилл Дмитриев, ЕС
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперед