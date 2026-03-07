Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы - 07.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперёд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. &quot;Дорогая энергия бьёт по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперёд&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Так Дмитриев прокомментировал статью издания Eastern Herald, посвященную резкому росту цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперёд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Дорогая энергия бьёт по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперёд", - написал он в своем Telegram-канале.

Так Дмитриев прокомментировал статью издания Eastern Herald, посвященную резкому росту цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
