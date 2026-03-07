Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев оценил последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков - 07.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков
Масштабный скачок цен, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, только начинает сказываться на многих секторах мировой экономики, заявил глава... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T21:10+0300
2026-03-07T21:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Масштабный скачок цен, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, только начинает сказываться на многих секторах мировой экономики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Масштабный инфляционный скачок цен только начинает сказываться на многих секторах, компаниях и людях", - написал он в соцсети Х, дополнив публикацию инфографикой, демонстрирующей последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков. Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее предупредила о возможных экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, в частности, росте инфляции и снижении экономического роста. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
21:10 07.03.2026
 
Дмитриев оценил последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков

Дмитриев: мировая экономика только начинает ощущать влияние ближневосточного конфликта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Масштабный скачок цен, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, только начинает сказываться на многих секторах мировой экономики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Масштабный инфляционный скачок цен только начинает сказываться на многих секторах, компаниях и людях", - написал он в соцсети Х, дополнив публикацию инфографикой, демонстрирующей последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков.
Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее предупредила о возможных экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, в частности, росте инфляции и снижении экономического роста.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы
Заголовок открываемого материала