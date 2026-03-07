https://1prime.ru/20260307/dmitriev-868114019.html

Дмитриев оценил последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков

Дмитриев оценил последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков - 07.03.2026, ПРАЙМ

Дмитриев оценил последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков

07.03.2026

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Масштабный скачок цен, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, только начинает сказываться на многих секторах мировой экономики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Масштабный инфляционный скачок цен только начинает сказываться на многих секторах, компаниях и людях", - написал он в соцсети Х, дополнив публикацию инфографикой, демонстрирующей последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков. Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее предупредила о возможных экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, в частности, росте инфляции и снижении экономического роста. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

