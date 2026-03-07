Самолет авиакомпании Utair прилетел из Дубая в тюменский аэропорт "Рощино"

https://1prime.ru/20260307/dubaj-868101021.html
ТЮМЕНЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Utair ("ЮТэйр") в субботу прилетел из Дубая в тюменский аэропорт "Рощино", следует из информации на онлайн-табло прилетов авиагавани.
"Дубай-Тюмень. Номер рейса UT 762. Авиакомпания "ЮТэйр". По расписанию 02.25 (00.25 мск). Расчетное время 03.01 (01.01 мск). Рейс прибыл", - указано на табло.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
