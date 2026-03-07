Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испанский премьер предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Испанский премьер предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
экономика
мировая экономика
испания
ближний восток
иран
МАДРИД, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на экономике Европы, включая рост инфляции и замедление экономического роста, говорится в его статье для журнала Economist. "Предыдущий анализ Европейского центрального банка показал, что частичная блокада Ормузского пролива может привести к потере еврозоной 0,7 процентного пункта экономического роста и увеличению инфляции почти на один процентный пункт всего за один год. При этом этот анализ не учитывал военный конфликт такого масштаба, который может развернуться сейчас", - написал Санчес. По его словам, конфликт может привести к серьезным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для мировой экономики, включая перебои в транспортных маршрутах, рост цен и усиление экономической неопределенности. Премьер добавил, что наибольший ущерб конфликт нанесет гражданскому населению Ирана, при этом он также создаст дополнительные риски для глобальной безопасности и экономической стабильности. Санчес подчеркнул, что правительство Испании выступает против военной эскалации и считает необходимым добиваться деэскалации конфликта дипломатическими средствами. Он сообщил, что Мадрид уже работает с европейскими партнерами и странами региона над формированием консенсуса в пользу прекращения огня и возобновления дипломатического диалога. В своей статье премьер также напомнил, что Испания не разрешила Соединенным Штатам использовать расположенные на ее территории военные базы для операции против Ирана, назвав это правом суверенного государства и обязанностью защищать интересы своих граждан.
испания
ближний восток
иран
мировая экономика, испания, ближний восток, иран
Экономика, Мировая экономика, ИСПАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
Испанский премьер предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Флаги Испании и Европейского союза
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Международный валютный фонд
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке
18:51
 
Экономика Мировая экономика ИСПАНИЯ БЛИЖНИЙ ВОСТОК ИРАН
 
 
