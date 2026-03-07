Испанский премьер предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
МАДРИД, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на экономике Европы, включая рост инфляции и замедление экономического роста, говорится в его статье для журнала Economist.
"Предыдущий анализ Европейского центрального банка показал, что частичная блокада Ормузского пролива может привести к потере еврозоной 0,7 процентного пункта экономического роста и увеличению инфляции почти на один процентный пункт всего за один год. При этом этот анализ не учитывал военный конфликт такого масштаба, который может развернуться сейчас", - написал Санчес.
По его словам, конфликт может привести к серьезным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для мировой экономики, включая перебои в транспортных маршрутах, рост цен и усиление экономической неопределенности. Премьер добавил, что наибольший ущерб конфликт нанесет гражданскому населению Ирана, при этом он также создаст дополнительные риски для глобальной безопасности и экономической стабильности.
Санчес подчеркнул, что правительство Испании выступает против военной эскалации и считает необходимым добиваться деэскалации конфликта дипломатическими средствами. Он сообщил, что Мадрид уже работает с европейскими партнерами и странами региона над формированием консенсуса в пользу прекращения огня и возобновления дипломатического диалога.
В своей статье премьер также напомнил, что Испания не разрешила Соединенным Штатам использовать расположенные на ее территории военные базы для операции против Ирана, назвав это правом суверенного государства и обязанностью защищать интересы своих граждан.