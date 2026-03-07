Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, какие розы чаще всего выбирают москвичи - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/eksperty-868102107.html
Эксперты рассказали, какие розы чаще всего выбирают москвичи
Эксперты рассказали, какие розы чаще всего выбирают москвичи - 07.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какие розы чаще всего выбирают москвичи
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще всего выбирают пионовидные кустовые и французские розы, популярны они и в других мегаполисах, выяснили для... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T06:48+0300
2026-03-07T06:48+0300
санкт-петербург
новосибирск
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868102107.jpg?1772855337
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще всего выбирают пионовидные кустовые и французские розы, популярны они и в других мегаполисах, выяснили для РИА Новости эксперты маркетплейса цветов и подарков Flowwow. "Среди предпочтений у москвичей оказались пионовидные кустовые розы, гортензии, эустомы и французские розы. В Санкт-Петербурге покупатели чаще всего выбирали пионовидные и французские розы, орхидеи и хризантемы пастельных оттенков, а новосибирцы выбирали разные виды роз: классические красные, французские и кустовые пионовидные", - говорится в исследовании компании. Этой зимой жители столицы в среднем тратили на букет 4,7 тысячи рублей - столько же, сколько и в прошлом году. В Санкт‑Петербурге средний чек вырос на 3% и почти достиг отметки в 4 тысячи рублей. В Новосибирске средняя стоимость букета осталась на уровне прошлого года - 3,8 тысячи рублей. Не менее заметна популярность пионовидных кустовых роз и в других мегаполисах. В Екатеринбурге, где средний чек изменился в пределах 1% и составил 3,5 тысячи рублей, местные жители выбирают эти цветы наряду с японскими розами и розовыми диантусами. В Казани средняя цена на цветы незначительно повысилась до 3,3 тысячи рублей - пионовидные розы также вошли в число лидеров продаж наряду с диантусами, ромашками и гортензиями. Любопытно, что в столице Татарстана абсолютным лидером продаж среди всех товаров в конце февраля стала клубника в шоколаде - она обошла по популярности даже традиционные цветочные композиции.
санкт-петербург
новосибирск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, новосибирск, москва
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОСИБИРСК, МОСКВА
06:48 07.03.2026
 
Эксперты рассказали, какие розы чаще всего выбирают москвичи

Flowwow: жители Москвы, Петербурга и Новосибирска чаще всего выбирают пионовидные розы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще всего выбирают пионовидные кустовые и французские розы, популярны они и в других мегаполисах, выяснили для РИА Новости эксперты маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
"Среди предпочтений у москвичей оказались пионовидные кустовые розы, гортензии, эустомы и французские розы. В Санкт-Петербурге покупатели чаще всего выбирали пионовидные и французские розы, орхидеи и хризантемы пастельных оттенков, а новосибирцы выбирали разные виды роз: классические красные, французские и кустовые пионовидные", - говорится в исследовании компании.
Этой зимой жители столицы в среднем тратили на букет 4,7 тысячи рублей - столько же, сколько и в прошлом году. В Санкт‑Петербурге средний чек вырос на 3% и почти достиг отметки в 4 тысячи рублей. В Новосибирске средняя стоимость букета осталась на уровне прошлого года - 3,8 тысячи рублей.
Не менее заметна популярность пионовидных кустовых роз и в других мегаполисах. В Екатеринбурге, где средний чек изменился в пределах 1% и составил 3,5 тысячи рублей, местные жители выбирают эти цветы наряду с японскими розами и розовыми диантусами.
В Казани средняя цена на цветы незначительно повысилась до 3,3 тысячи рублей - пионовидные розы также вошли в число лидеров продаж наряду с диантусами, ромашками и гортензиями. Любопытно, что в столице Татарстана абсолютным лидером продаж среди всех товаров в конце февраля стала клубника в шоколаде - она обошла по популярности даже традиционные цветочные композиции.
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГНОВОСИБИРСКМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала