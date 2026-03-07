Эксперты рассказали, какие розы чаще всего выбирают москвичи

https://1prime.ru/20260307/eksperty-868102107.html

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще всего выбирают пионовидные кустовые и французские розы, популярны они и в других мегаполисах, выяснили для РИА Новости эксперты маркетплейса цветов и подарков Flowwow. "Среди предпочтений у москвичей оказались пионовидные кустовые розы, гортензии, эустомы и французские розы. В Санкт-Петербурге покупатели чаще всего выбирали пионовидные и французские розы, орхидеи и хризантемы пастельных оттенков, а новосибирцы выбирали разные виды роз: классические красные, французские и кустовые пионовидные", - говорится в исследовании компании. Этой зимой жители столицы в среднем тратили на букет 4,7 тысячи рублей - столько же, сколько и в прошлом году. В Санкт‑Петербурге средний чек вырос на 3% и почти достиг отметки в 4 тысячи рублей. В Новосибирске средняя стоимость букета осталась на уровне прошлого года - 3,8 тысячи рублей. Не менее заметна популярность пионовидных кустовых роз и в других мегаполисах. В Екатеринбурге, где средний чек изменился в пределах 1% и составил 3,5 тысячи рублей, местные жители выбирают эти цветы наряду с японскими розами и розовыми диантусами. В Казани средняя цена на цветы незначительно повысилась до 3,3 тысячи рублей - пионовидные розы также вошли в число лидеров продаж наряду с диантусами, ромашками и гортензиями. Любопытно, что в столице Татарстана абсолютным лидером продаж среди всех товаров в конце февраля стала клубника в шоколаде - она обошла по популярности даже традиционные цветочные композиции.

