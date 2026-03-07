https://1prime.ru/20260307/finlyandiya-868105216.html

Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Кремль резко предупредил Хельсинки о последствиях возможного размещения ядерного оружия в Финляндии, сообщает британская газета Daily Express. "Россия выступила с серьезным предупреждением в адрес Финляндии в связи с возможностью размещения на ее территории атомного оружия. <…> Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета", — отмечается в статье.В четверг финский министр обороны Антти Хяккянен отметил, что правительство предлагает разрешить импорт и хранение ядерного арсенала на территории страны, если это связано с оборонительными потребностями Финляндии; в других ситуациях сохраняется запрет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять собой угрозу для России, и Москва ответит соответствующими мерами.

