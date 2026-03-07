Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе - 07.03.2026
Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе
Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе - 07.03.2026, ПРАЙМ
Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе
Кремль резко предупредил Хельсинки о последствиях возможного размещения ядерного оружия в Финляндии, сообщает британская газета Daily Express. | 07.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Кремль резко предупредил Хельсинки о последствиях возможного размещения ядерного оружия в Финляндии, сообщает британская газета Daily Express. "Россия выступила с серьезным предупреждением в адрес Финляндии в связи с возможностью размещения на ее территории атомного оружия. &lt;…&gt; Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета", — отмечается в статье.В четверг финский министр обороны Антти Хяккянен отметил, что правительство предлагает разрешить импорт и хранение ядерного арсенала на территории страны, если это связано с оборонительными потребностями Финляндии; в других ситуациях сохраняется запрет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять собой угрозу для России, и Москва ответит соответствующими мерами.
10:46 07.03.2026
 
Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Кремль резко предупредил Хельсинки о последствиях возможного размещения ядерного оружия в Финляндии, сообщает британская газета Daily Express.
"Россия выступила с серьезным предупреждением в адрес Финляндии в связи с возможностью размещения на ее территории атомного оружия. <…> Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета", — отмечается в статье.
В четверг финский министр обороны Антти Хяккянен отметил, что правительство предлагает разрешить импорт и хранение ядерного арсенала на территории страны, если это связано с оборонительными потребностями Финляндии; в других ситуациях сохраняется запрет.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять собой угрозу для России, и Москва ответит соответствующими мерами.
