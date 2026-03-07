https://1prime.ru/20260307/fns-868108586.html

ФНС рассказала, как рассчитывают налог с выигрыша в казино за год

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Гражданин, получивший выигрыш в казино или залах игровых автоматов, обязан уплатить с этих доходов НДФЛ: налоговые органы определяют налоговую базу, по таким доходам она равна положительной разнице между суммой выигрыша и размерами ставок в течение года, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ. В настоящее время в России создано четыре игорных зоны: "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" на территории Республики Крым находится на стадии строительства. "По истечении налогового периода территориальные налоговые органы определяют налоговую базу и исчисляют НДФЛ к уплате на основании данных, полученных от организаторов азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов. Налоговое уведомление об уплате налога направляется физлицу, получившему выигрыш", - говорится в сообщении. "Уплатить налог нужно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговая база по доходам в виде таких выигрышей равна положительной разнице между суммой выигрыша и размерами ставок в течение налогового периода", - ответили в ФНС на запрос агентства, как рассчитывается и уплачивается налог с выигрыша в казино или другие азартные игры. Причем выигрыши, не превышающие 4 тысячи рублей в год (налоговый период), не облагаются налогом, подчеркнули в ведомстве. При этом порядок уплаты налогов с выигрышей в букмекерских конторах и лотереях другой. "Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками лотерей и от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша", - указывается в сообщении. Если же размер выигрыша составляет или превышает 15 тысяч рублей, то налоговая база "определяется налоговым агентом как сумма выигрыша, полученная при наступлении результатов розыгрыша призового фонда лотереи или его части в соответствии с условиями лотереи", отмечает ФНС. Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год, сообщал в конце января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

