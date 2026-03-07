https://1prime.ru/20260307/gaz-868014561.html

"Каждый баллон на учете". В Европе обнаружили неожиданный источник газа

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ, Роман Серов. Италия оказалась неожиданно богата газом — к концу сезона там запасов на миллиарды "кубов" больше, чем в других странах ЕС. Это банальное везение или продуманная стратегия потребления, и не придется ли ведущим европейским экономикам региона просить помощи у "беззаботных итальянцев" — в материале "Прайм"Dolce vitaПХГ Германии и других государств Западной и Центральной Европы сейчас заполнены примерно на четверть. В среднем по ЕС — на треть. А в Италии — практически 50%. Таковы данные Gas Infrastructure Europe (GIE).Разрыв вовсе не символический. Это миллиарды кубометров газа и недели дополнительной устойчивости.В энергобалансе Европы Италия всегда была "вещью в себе". С одной стороны, экономика страны весьма энергоемкая. Потребление газа в прошлом году — 63 миллиардов кубов. Больше только в Германии. С другой — ФРГ все же крупнейшая индустриальная экономика ЕС, и "зимний" газ сгорает там гораздо быстрее."По разным оценкам, на 30–40 процентов", — отмечает доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.Понятно, что зимы на юге Европы значительно мягче, чем в центре и тем более на севере. Разница средней температуры даже в один-два градуса дает существенную экономию. То есть Италия не богаче, а просто медленнее тратит запасы.Если заполненность хранилищ падает до 30%, все понимают: налицо серьезный кризис. Каждые пять-семь процентных пунктов сверху — несколько выигранных недель безопасности.Подстелили соломкиПри этом Италия сильнее других зависит от экспорта энергоносителей, прежде всего газа. В отличие от Австрии или Нидерландов, страна слабо включена в общеевропейские транзитные схемы и "перехватить" в случае чего негде. Поэтому состоянию ПХГ там всегда придавали особое значение."В итальянских ПХГ может храниться 18 миллиардов кубометров активного газа. Проектная мощность покрывает 29 процентов текущего годового потребления", — уточнил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Рим умело диверсифицировал поставки. На Апеннины тянутся трубопроводы из Алжира, Ливии, Азербайджана и с севера Европы. Раньше шел газ и из России.После разрыва с Москвой ЕС на 40-50% зависит от СПГ. У стран с развитыми регазификационными мощностями преимущество. В Италии восемь терминалов, позволяющих принять танкеры из любой части света."В 2025-м их загрузка, по предварительным данным, достигла невиданных до этого 86%", — говорит Белогорьев.К 1 ноября ПХГ в Италии заполнились на 95%. В среднем по ЕС было 83%, в Германии — 75%. К 1 марта сожгли 8,6 миллиарда "кубов" — на 12% больше, чем годом ранее. Но это все равно медленнее, чем у остальных.Делиться не будутТаким образом, Италии хватит запасов, чтобы без проблем обслуживать внутренний рынок. Частично они могут сбалансировать даже ситуацию в соседних странах — Австрии, Словении, на юге Германии. Однако не в Нидерландах или Венгрии."Рассчитывать на то, что Италия внесет заметную лепту в газовый баланс Европы, на исходе зимы не стоит. Это не коммунальная квартира, где можно запросто поделиться газом с соседом. Италия, как мы помним, находится на обочине крупных транзитных маршрутов. Кроме того, газ в ЕС торгуется по рыночным принципам: он идет туда, где цена выше. Это не гуманитарная помощь, а коммерция", — указал Павел Севостьянов.Если же динамика спроса и цен на СПГ из-за обострения на Ближнем Востоке сложится не в пользу импортеров, соседям и вовсе ничего не достанется. Как говорится, самим бы хватило.Запасы по осени считаютКак и в прошлом году, Италия приступила к пополнению запасов уже в феврале. Прогноз на 2026-й предусматривал умеренное снижение спотовых цен в Европе на фоне ожидаемого избытка мирового предложения СПГ. Поэтому в Риме решили начать пораньше, чтобы скупить побольше до летнего пика закачки.Однако холодная зима и геополитика внесли коррективы. Биржевые цены на газ в Европе превысили максимальные за три года 720 долларов за тысячу "кубов", и это не предел. Аналитики не исключают и тысячи долларов, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Так что каждый газовый баллон на учете.Как минимум ценовые скачки продлятся весь период заполнения ПХГ. Когда газ подешевеет, сказать сложно. Вряд ли раньше второго-третьего квартала, и то при удачном стечении обстоятельств.Если Ормузский пролив перекроют надолго, а Катар, ведущий производитель СПГ, остановит поставки, дефицит неизбежен. Тогда летом газ будет дороже, чем зимой."Компании неохотно заполняют ПХГ в первые теплые месяцы, ожидая удешевления. В итоге к следующей зиме хранилища ЕС будут готовы еще хуже, чем к текущей", — заключил Алексей Белогорьев.

