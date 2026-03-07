https://1prime.ru/20260307/gazprom-868112004.html

Уровень запасов газа в ПХГ Нидерландов упал до минимума

энергетика

газ

нидерланды

газпром

gas infrastructure europe

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений, сообщил "Газпром". "Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений", - говорится в сообщении.

нидерланды

2026

газ, нидерланды, газпром, gas infrastructure europe