Уровень запасов газа в ПХГ Нидерландов упал до минимума - 07.03.2026, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в ПХГ Нидерландов упал до минимума
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений, сообщил "Газпром". "Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений", - говорится в сообщении.
18:36 07.03.2026
 
Уровень запасов газа в ПХГ Нидерландов упал до минимума

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений, сообщил "Газпром".
"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений", - говорится в сообщении.
