Уровень запасов газа в ПХГ Нидерландов упал до минимума
2026-03-07T18:36+0300
энергетика
газ
нидерланды
газпром
gas infrastructure europe
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений, сообщил "Газпром". "Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений", - говорится в сообщении.
