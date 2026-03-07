https://1prime.ru/20260307/glava-868100491.html

Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти

Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти - 07.03.2026, ПРАЙМ

Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T03:59+0300

2026-03-07T03:59+0300

2026-03-07T04:02+0300

энергетика

экономика

газ

рф

центральная европа

ближний восток

кирилл дмитриев

мария захарова

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868100491.jpg?1772845368

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений. "Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кайя (Каллас, глава евродипломатии - ред.) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях", - написал Дмитриев в соцсети X, сопроводив публикацию анимацией персонажей мультфильма "Гадкий Я" с жалостливым выражением на лицах. Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

рф

центральная европа

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, центральная европа, ближний восток, кирилл дмитриев, мария захарова, ес, мид рф, мид