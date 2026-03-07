https://1prime.ru/20260307/glava-868100491.html
Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти
Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти
2026-03-07T03:59+0300
энергетика
экономика
газ
рф
центральная европа
ближний восток
кирилл дмитриев
мария захарова
ес
мид рф
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений. "Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кайя (Каллас, глава евродипломатии - ред.) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях", - написал Дмитриев в соцсети X, сопроводив публикацию анимацией персонажей мультфильма "Гадкий Я" с жалостливым выражением на лицах. Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ru-RU
ПРАЙМ
ПРАЙМ
