Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260307/glava-868100491.html
Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти
Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти - 07.03.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T03:59+0300
2026-03-07T04:02+0300
энергетика
экономика
газ
рф
центральная европа
ближний восток
кирилл дмитриев
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868100491.jpg?1772845368
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений. "Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кайя (Каллас, глава евродипломатии - ред.) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях", - написал Дмитриев в соцсети X, сопроводив публикацию анимацией персонажей мультфильма "Гадкий Я" с жалостливым выражением на лицах. Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
рф
центральная европа
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, центральная европа, ближний восток, кирилл дмитриев, мария захарова, ес, мид рф, мид
Энергетика, Экономика, Газ, РФ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кирилл Дмитриев, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ, МИД
03:59 07.03.2026 (обновлено: 04:02 07.03.2026)
 
Глава РФПИ пошутил, что русофобы из ЕС умоляют Москву о поставках нефти

Глава РФПИ Дмитриев пошутил, что русофобам из ЕС придется умолять Москву о поставках нефти

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.
"Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кайя (Каллас, глава евродипломатии - ред.) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях", - написал Дмитриев в соцсети X, сопроводив публикацию анимацией персонажей мультфильма "Гадкий Я" с жалостливым выражением на лицах.
Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазРФЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОККирилл ДмитриевМария ЗахароваЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала