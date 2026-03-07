https://1prime.ru/20260307/gosduma-868099914.html
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах - 07.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T02:32+0300
2026-03-07T02:32+0300
2026-03-07T02:50+0300
технологии
общество
финансы
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868099914.jpg?1772841051
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за публичную клевету в интернете, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Оскорбления в домовых чатах могут повлечь реальную ответственность. Если такой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем признаются публичными. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, образует состав клеветы и подпадает под статью 128.1 УК РФ. В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей - за публичную клевету с использованием сети "Интернет", до 5 миллионов рублей - при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. "Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через национальный мессенджер Max, сообщил ранее агентству Якубовский.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , финансы, рф, госдума
Технологии, Общество , Финансы, РФ, Госдума
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
Депутат Якубовский: штраф до пяти миллионов рублей грозит за клевету в домовых чатах
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за публичную клевету в интернете, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Оскорбления в домовых чатах могут повлечь реальную ответственность. Если такой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем признаются публичными. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, образует состав клеветы и подпадает под статью 128.1 УК РФ. В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей - за публичную клевету с использованием сети "Интернет", до 5 миллионов рублей - при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности.
"Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он.
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через национальный мессенджер Max, сообщил ранее агентству Якубовский.