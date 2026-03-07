Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах - 07.03.2026
https://1prime.ru/20260307/gosduma-868099914.html
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах - 07.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах
Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T02:32+0300
2026-03-07T02:50+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за публичную клевету в интернете, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Оскорбления в домовых чатах могут повлечь реальную ответственность. Если такой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем признаются публичными. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, образует состав клеветы и подпадает под статью 128.1 УК РФ. В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей - за публичную клевету с использованием сети "Интернет", до 5 миллионов рублей - при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. "Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через национальный мессенджер Max, сообщил ранее агентству Якубовский.
02:32 07.03.2026 (обновлено: 02:50 07.03.2026)
 
В Госдуме рассказали о штрафах за клевету в домовых чатах

Депутат Якубовский: штраф до пяти миллионов рублей грозит за клевету в домовых чатах

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Штраф до 5 миллионов рублей может грозить за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также штраф до 1 миллиона рублей - за публичную клевету в интернете, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Оскорбления в домовых чатах могут повлечь реальную ответственность. Если такой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем признаются публичными. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, образует состав клеветы и подпадает под статью 128.1 УК РФ. В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей - за публичную клевету с использованием сети "Интернет", до 5 миллионов рублей - при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности.
"Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он.
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через национальный мессенджер Max, сообщил ранее агентству Якубовский.
 
