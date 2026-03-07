https://1prime.ru/20260307/gosduma-868103171.html

В Госдуме рассказали, как установить шлагбаум во дворе

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Необходимо заручиться поддержкой большинства собственников квартир и принять соответствующее решение на общем собрании, чтобы установка шлагбаума во дворе была законной, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Ранее Колунов в беседе с агентством сообщил, что штраф до 300 тысяч рублей грозит виновному лицу за незаконную установку шлагбаума во дворе. "Если в вашем дворе стоят "чужие" машины - машины жителей соседних домов или людей, которые работают поблизости, - а свою поставить некуда, вы наверняка задумывались, что с этим можно сделать, как исправить ситуацию", - сказал агентству депутат. Выход есть: чтобы исключить парковку "чужих" автомобилей на придомовой территории, можно установить шлагбаум, предложил Колунов. "Для установки шлагбаума необходимо заручиться поддержкой других собственников квартир. Для этого надо принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья", - уточнил парламентарий. Колунов добавил, что решение считается принятым, если "за" проголосует более половины собственников квартир. По его словам, далее протокол собрания надо отправить в местную администрацию, а потом, как правило, согласовать установку с ГИБДД, МЧС России и пожарными.

