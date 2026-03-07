https://1prime.ru/20260307/indiya-868110725.html
СМИ: Индия рассмотрит закупки российского СПГ при наличии предложения
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в индийском правительстве. "Индийские компании… рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложат", - пишет агентство. По его данным, после послаблений со стороны США индийские компании начали закупать российскую нефть. Источник также сообщил агентству, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в настоящее время на фоне растущих запасов топлива у страны. В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
