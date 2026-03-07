https://1prime.ru/20260307/indiya-868110725.html

СМИ: Индия рассмотрит закупки российского СПГ при наличии предложения

2026-03-07T17:45+0300

газ

россия

индия

сша

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в индийском правительстве. "Индийские компании… рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложат", - пишет агентство. По его данным, после послаблений со стороны США индийские компании начали закупать российскую нефть. Источник также сообщил агентству, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в настоящее время на фоне растущих запасов топлива у страны. В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.

2026

газ, россия, индия, сша, ормузский пролив