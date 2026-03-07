Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Индия рассмотрит закупки российского СПГ при наличии предложения - 07.03.2026
СМИ: Индия рассмотрит закупки российского СПГ при наличии предложения
СМИ: Индия рассмотрит закупки российского СПГ при наличии предложения - 07.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Индия рассмотрит закупки российского СПГ при наличии предложения
Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник | 07.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в индийском правительстве. "Индийские компании… рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложат", - пишет агентство. По его данным, после послаблений со стороны США индийские компании начали закупать российскую нефть. Источник также сообщил агентству, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в настоящее время на фоне растущих запасов топлива у страны. В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
газ, россия, индия, сша, ормузский пролив
Газ, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Ормузский пролив
17:45 07.03.2026
 
СМИ: Индия рассмотрит закупки российского СПГ при наличии предложения

Reuters: Индия рассмотрит закупки российского СПГ, если поступит такое предложение

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в индийском правительстве.
"Индийские компании… рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложат", - пишет агентство.
По его данным, после послаблений со стороны США индийские компании начали закупать российскую нефть.
Источник также сообщил агентству, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в настоящее время на фоне растущих запасов топлива у страны.
В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
 
Газ, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Ормузский пролив
 
 
Заголовок открываемого материала