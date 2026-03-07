https://1prime.ru/20260307/indonezija-868099428.html
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ - 07.03.2026, ПРАЙМ
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ
Индонезийская полиция задержала водителя, неправомерно использовавшего принадлежащий посольству РФ в Джакарте дипломатический номер для своей машины, ему был... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T01:50+0300
2026-03-07T01:50+0300
2026-03-07T01:50+0300
бизнес
технологии
россия
рф
джакарта
мид
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868099428.jpg?1772837413
ДЖАКАРТА, 7 мар - ПРАЙМ. Индонезийская полиция задержала водителя, неправомерно использовавшего принадлежащий посольству РФ в Джакарте дипломатический номер для своей машины, ему был выписан штраф в размере до 30 долларов, сообщили в индонезийской полиции.
По данным стражей порядка, 24 февраля полиция задержала автомобиль Toyota Avanza Veloz, который использовал дипломатический номер посольства России не по назначению. О нарушении сообщили сотрудники посольства РФ, после чего информация была передана в полицию.
"Сотрудник посольства заметил, что этот номер используется посторонним человеком, и сообщил об этом в министерство иностранных дел. Затем МИД направил письмо в дирекцию по обеспечению правоприменения дорожной полиции", - сообщил замглавы подразделения местной дорожной полиции Оджо Руслани.
Нарушителя удалось обнаружить, когда тот решил воспользоваться платной дорогой.
Уточняется, что водитель был оштрафован по статье 280 закона №22 от 2009 года о дорожном движении и автомобильном транспорте. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух месяцев или штрафа в размере до 500 тысяч рупий (около 30 долларов).
рф
джакарта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, рф, джакарта, мид, toyota camry
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Джакарта, МИД, Toyota Camry
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ
В Индонезии задержали водителя, незаконно использовавшего номер посольства России
ДЖАКАРТА, 7 мар - ПРАЙМ. Индонезийская полиция задержала водителя, неправомерно использовавшего принадлежащий посольству РФ в Джакарте дипломатический номер для своей машины, ему был выписан штраф в размере до 30 долларов, сообщили в индонезийской полиции.
По данным стражей порядка, 24 февраля полиция задержала автомобиль Toyota Avanza Veloz, который использовал дипломатический номер посольства России не по назначению. О нарушении сообщили сотрудники посольства РФ, после чего информация была передана в полицию.
"Сотрудник посольства заметил, что этот номер используется посторонним человеком, и сообщил об этом в министерство иностранных дел. Затем МИД направил письмо в дирекцию по обеспечению правоприменения дорожной полиции", - сообщил замглавы подразделения местной дорожной полиции Оджо Руслани.
Нарушителя удалось обнаружить, когда тот решил воспользоваться платной дорогой.
Уточняется, что водитель был оштрафован по статье 280 закона №22 от 2009 года о дорожном движении и автомобильном транспорте. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух месяцев или штрафа в размере до 500 тысяч рупий (около 30 долларов).