В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ - 07.03.2026
https://1prime.ru/20260307/indonezija-868099428.html
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ - 07.03.2026, ПРАЙМ
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ
Индонезийская полиция задержала водителя, неправомерно использовавшего принадлежащий посольству РФ в Джакарте дипломатический номер для своей машины, ему был... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T01:50+0300
2026-03-07T01:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868099428.jpg?1772837413
ДЖАКАРТА, 7 мар - ПРАЙМ. Индонезийская полиция задержала водителя, неправомерно использовавшего принадлежащий посольству РФ в Джакарте дипломатический номер для своей машины, ему был выписан штраф в размере до 30 долларов, сообщили в индонезийской полиции. По данным стражей порядка, 24 февраля полиция задержала автомобиль Toyota Avanza Veloz, который использовал дипломатический номер посольства России не по назначению. О нарушении сообщили сотрудники посольства РФ, после чего информация была передана в полицию. "Сотрудник посольства заметил, что этот номер используется посторонним человеком, и сообщил об этом в министерство иностранных дел. Затем МИД направил письмо в дирекцию по обеспечению правоприменения дорожной полиции", - сообщил замглавы подразделения местной дорожной полиции Оджо Руслани. Нарушителя удалось обнаружить, когда тот решил воспользоваться платной дорогой. Уточняется, что водитель был оштрафован по статье 280 закона №22 от 2009 года о дорожном движении и автомобильном транспорте. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух месяцев или штрафа в размере до 500 тысяч рупий (около 30 долларов).
01:50 07.03.2026
 
В Индонезии водителя оштрафовали за использование номера посольства РФ

В Индонезии задержали водителя, незаконно использовавшего номер посольства России

ДЖАКАРТА, 7 мар - ПРАЙМ. Индонезийская полиция задержала водителя, неправомерно использовавшего принадлежащий посольству РФ в Джакарте дипломатический номер для своей машины, ему был выписан штраф в размере до 30 долларов, сообщили в индонезийской полиции.
По данным стражей порядка, 24 февраля полиция задержала автомобиль Toyota Avanza Veloz, который использовал дипломатический номер посольства России не по назначению. О нарушении сообщили сотрудники посольства РФ, после чего информация была передана в полицию.
"Сотрудник посольства заметил, что этот номер используется посторонним человеком, и сообщил об этом в министерство иностранных дел. Затем МИД направил письмо в дирекцию по обеспечению правоприменения дорожной полиции", - сообщил замглавы подразделения местной дорожной полиции Оджо Руслани.
Нарушителя удалось обнаружить, когда тот решил воспользоваться платной дорогой.
Уточняется, что водитель был оштрафован по статье 280 закона №22 от 2009 года о дорожном движении и автомобильном транспорте. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух месяцев или штрафа в размере до 500 тысяч рупий (около 30 долларов).
 
