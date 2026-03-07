Гендерный разворот: как меняется подход россиянок к инвестициям

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. За последние три года российский фондовый рынок пережил множество потрясений, однако именно в этот период сформировался устойчивый тренд, который эксперты называют "феминизацией инвестиций". Анализ данных ведущих брокеров показывает: женщины не только активно приходят на биржу, но и зачастую обыгрывают мужчин по доходности. Разберем ключевые изменения в поведении женщин-инвесторов с 2022 по 2025 год и определим, под влиянием каких факторов оно будет меняться в 2026 году.Женщины активнее мужчинГлавный тренд последних лет — опережающий рост числа инвесторов-женщин. Если в 2022–2023 годах приток новых частных инвесторов замедлился на фоне геополитической нестабильности, то 2024 год стал прорывным.Согласно исследованиям ряда брокеров, в 2024 году брокерский счет открыли на 67% больше женщин, чем в 2023-м. Для сравнения, прирост мужчин-инвесторов составил 60%. Это свидетельствует о том, что женщины быстрее адаптируются к новым реалиям и активнее осваивают инструменты фондового рынка как альтернативу банковским депозитам.Общая доля женщин среди клиентов брокеров достигла 43%. Их средний возраст — 42 года, при этом наиболее активно инвестировать женщины начинают в 38 лет. Интересно, что молодеет сегмент инвесторов, выбирающих защитные стратегии через страхование жизни: средний возраст таких клиенток снизился с 58 до 55 лет.Географически женщины-инвесторы сконцентрированы не только в столицах. В топ-5 регионов по открытию счетов в 2024 году вошли Ростовская, Новосибирская, Московская, Свердловская области и Санкт-Петербург.Разумная диверсификация портфеляПоведенческие финансы традиционно приписывали женщинам склонность к консервативным стратегиям. Данные последних лет подтверждают, что базовое неприятие высоких рисков сохраняется, однако структура портфеля претерпела значительные изменения.Сдвиг от облигаций к акциямЕсли в 2022 году женщины предпочитали "прятаться" в облигациях (41% портфеля), то к 2024 году фокус сместился в сторону долевых инструментов. Доля акций в объеме активов выросла с 32% до 42%, в то время как доля облигаций снизилась до 29%. Это говорит о том, что женщины научились играть в долгую, фиксируя потенциал роста российских компаний.Эксперты Риком-Траст считают, что в выборе акций женщины в 2026-м году остаются патриотичными и консервативными: их фавориты — "голубые фишки". Лидируют в портфелях Сбер, "Лукойл", "Норникель" и "Сургутнефтегаз".Рост интереса к биржевым фондамОтдельно стоит отметить интерес к биржевым фондам (БПИФ), на которые приходится 16% женских портфелей. Абсолютным лидером стали фонды денежного рынка — инструмент, который сочетает в себе ликвидность депозита и доходность биржевых операций. Это выбор прагматичных инвесторов, которые не хотят углубляться в выбор отдельных эмитентов, но стремятся обыграть инфляцию.Усложнение структурыДанные ВТБ показывают, что в 2024 году женщины стали активнее интересоваться сложными инструментами, такими как ПИФы и замещающие облигации. Годом ранее их портфели были проще: 55% облигаций и 38% акций. К 2024 году структура стала более сбалансированной: облигации сократились до 36%, акции — до 29%, а доля фондов и замещающих бумаг выросла до 15%.Как менялся женский портфельИнвестиции vs потребление: Новые приоритетыМы также видим изменения потребительского поведения. Давайте сравним траты женщин на инвестиции и на традиционные статьи расходов. Результат впечатляет: в январе 2025 года женщины потратили на инвестиции в 7 раз больше денег, чем в сумме на покупку одежды, обуви, техники, походы в кафе и рестораны. Это маркер того, что формирование капитала и долгосрочное накопление становятся для российских женщин приоритетнее сиюминутного потребления. Судя по всему, в 2026 году этот тренд будет только укрепляться.Результативность: Кто успешнее на бирже?Несмотря на то, что итоговый результат зависит от стратегии, а не от пола, статистика 2024 года зафиксировала любопытный факт: женщины оказались успешнее мужчин.Положительную доходность по итогам 2025 года показали:- 60% женщин- 51% мужчин.По оценкам Риком-Траст, это связано с меньшей склонностью к излишнему риску и спекулятивным сделкам. Мужчины чаще пытаются "поймать момент" и погоняться за сверхдоходностью, в то время как женщины придерживаются выбранной стратегии и реже совершают импульсивные сделки. Подтверждением служит и выбор инвестиционных программ: 85% женщин выбирают продукты с минимальным риском и доходностью 20–23%, и лишь 8% готовы рассматривать стратегии с рейтингом "умеренный" и выше.ВыводыАнализ поведения женщин-инвесторов в РФ года позволяет сделать следующие выводы:1. Массовый приток. Женщины стали основной движущей силой роста розничного инвестирования в 2025 году, опережая мужчин по темпам открытия новых счетов. В 2026 году тренд продолжился. Причем сейчас мы выделяем новую тенденцию. Рост спроса со стороны женщин-инвесторов на инструменты с фиксированной доходностью и на фонды денежного рынка. Для женщин, в отличие от мужчин-инвесторов, важно иметь возможность управлять ситуацией, т е вводом-выводом средств. До конца 2026 года спрос на инструменты с фиксированной доходностью со стороны женщин сохранится. Интерес к фондам денежного рынка будет зависеть от скорости и темпов снижения ключевой ставки в 2026 году.2. Эволюция от консерватизма к умеренности.Женщины сохраняют неприятие высоких рисков, но активно осваивают новые инструменты (акции, БПИФ). Они уходят из "защитной" облигационной стратегии в сторону диверсификации.3. Дисциплина и долгосрочный горизонт.Женщины демонстрируют более высокий уровень финансовой дисциплины, предпочитая регулярные инвестиции и долгосрочное накопление спонтанным тратам.4. Более высокая эффективность.Статистически женщины чаще мужчин показывают положительную доходность по итогам года, что опровергает стереотип о том, что агрессивная стратегия всегда выигрышнее.5. Региональное развитие.Инвестиционная активность смещается в регионы: Ростовская, Новосибирская и Свердловская области формируют новых лидеров общественного мнения в сфере финансов.Таким образом, женский подход к инвестициям в России становится не просто массовым явлением, но и более зрелым, дисциплинированным и эффективным, задавая новые стандарты поведения на фондовом рынке.Автор: Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев
