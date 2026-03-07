https://1prime.ru/20260307/iran-868106718.html

СМИ рассказали об отчаянном шаге США против Ирана с участием Киева

СМИ рассказали об отчаянном шаге США против Ирана с участием Киева - 07.03.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали об отчаянном шаге США против Ирана с участием Киева

Соединенные Штаты и страны Персидского залива обсуждают с Украиной возможность развертывания системы акустического обнаружения "Небесная крепость" для... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T11:43+0300

2026-03-07T11:43+0300

2026-03-07T11:43+0300

украина

киев

ближний восток

владимир зеленский

reuters

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/16/858771479_0:84:2989:1765_1920x0_80_0_0_165b54b9890ddff0eefc23d275b8781c.jpg

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и страны Персидского залива обсуждают с Украиной возможность развертывания системы акустического обнаружения "Небесная крепость" для противодействия иранским дронам, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. "Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования — поэтому, исходя из их просьб, мы предоставим им то, что им нужно", — заявил собеседник издания.Сообщается, что переговоры проходят на уровне властей, военных и частных компаний. В статье также упоминается, что обсуждаются пути адаптации технологий Киева к климатическим и географическим условиям Ближнего Востока. Ранее агентство Reuters заявило, что специалисты из Украины, занимающиеся противодействием беспилотникам, приступят к работе на американских военных базах в ближайшие дни. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока экспертов по борьбе с дронами, отметив при этом, что Вооруженные силы Украины пока не могут надежно защитить от атак даже объекты в Киеве. Однако он не уточнил, сколько специалистов будет направлено и в какие именно страны.

https://1prime.ru/20260307/iran-868104602.html

https://1prime.ru/20260307/udary-868101400.html

украина

киев

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, ближний восток, владимир зеленский, reuters, financial times