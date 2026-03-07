Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали об отчаянном шаге США против Ирана с участием Киева - 07.03.2026
Соединенные Штаты и страны Персидского залива обсуждают с Украиной возможность развертывания системы акустического обнаружения "Небесная крепость" для... | 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и страны Персидского залива обсуждают с Украиной возможность развертывания системы акустического обнаружения "Небесная крепость" для противодействия иранским дронам, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. "Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования — поэтому, исходя из их просьб, мы предоставим им то, что им нужно", — заявил собеседник издания.Сообщается, что переговоры проходят на уровне властей, военных и частных компаний. В статье также упоминается, что обсуждаются пути адаптации технологий Киева к климатическим и географическим условиям Ближнего Востока. Ранее агентство Reuters заявило, что специалисты из Украины, занимающиеся противодействием беспилотникам, приступят к работе на американских военных базах в ближайшие дни. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока экспертов по борьбе с дронами, отметив при этом, что Вооруженные силы Украины пока не могут надежно защитить от атак даже объекты в Киеве. Однако он не уточнил, сколько специалистов будет направлено и в какие именно страны.
11:43 07.03.2026
 
СМИ рассказали об отчаянном шаге США против Ирана с участием Киева

FT: США и Украина обсуждают создание "небесной крепости" на Ближнем Востоке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива
Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и страны Персидского залива обсуждают с Украиной возможность развертывания системы акустического обнаружения "Небесная крепость" для противодействия иранским дронам, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
"Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования — поэтому, исходя из их просьб, мы предоставим им то, что им нужно", — заявил собеседник издания.
Сообщается, что переговоры проходят на уровне властей, военных и частных компаний. В статье также упоминается, что обсуждаются пути адаптации технологий Киева к климатическим и географическим условиям Ближнего Востока.
