СМИ рассказали об отчаянном шаге США против Ирана с участием Киева
FT: США и Украина обсуждают создание "небесной крепости" на Ближнем Востоке
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и страны Персидского залива обсуждают с Украиной возможность развертывания системы акустического обнаружения "Небесная крепость" для противодействия иранским дронам, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
"Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования — поэтому, исходя из их просьб, мы предоставим им то, что им нужно", — заявил собеседник издания.
Сообщается, что переговоры проходят на уровне властей, военных и частных компаний. В статье также упоминается, что обсуждаются пути адаптации технологий Киева к климатическим и географическим условиям Ближнего Востока.
Ранее агентство Reuters заявило, что специалисты из Украины, занимающиеся противодействием беспилотникам, приступят к работе на американских военных базах в ближайшие дни.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока экспертов по борьбе с дронами, отметив при этом, что Вооруженные силы Украины пока не могут надежно защитить от атак даже объекты в Киеве. Однако он не уточнил, сколько специалистов будет направлено и в какие именно страны.