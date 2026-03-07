Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране уже неделю нет интернета - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260307/iran-868111689.html
В Иране уже неделю нет интернета
В Иране уже неделю нет интернета - 07.03.2026, ПРАЙМ
В Иране уже неделю нет интернета
Интернет в Иране практически полностью отключен на протяжении уже семи дней, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T18:24+0300
2026-03-07T18:24+0300
экономика
технологии
мировая экономика
иран
сша
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Интернет в Иране практически полностью отключен на протяжении уже семи дней, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. "Прошла уже целая неделя с тех пор, как Иран погрузился в цифровой блэкаут из-за отключения интернета. Эта мера остается в силе на протяжении 168 часов", - говорится в публикации службы в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260307/tramp-868108754.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_ccaa81afe54fca03498ce50049c9381f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, иран, сша, израиль
Экономика, Технологии, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
18:24 07.03.2026
 
В Иране уже неделю нет интернета

NetBlocks: интернет в Иране практически полностью отключен уже на протяжении семи дней

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Интернет в Иране практически полностью отключен на протяжении уже семи дней, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Прошла уже целая неделя с тех пор, как Иран погрузился в цифровой блэкаут из-за отключения интернета. Эта мера остается в силе на протяжении 168 часов", - говорится в публикации службы в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США
15:52
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала