В Иране уже неделю нет интернета
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Интернет в Иране практически полностью отключен на протяжении уже семи дней, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. "Прошла уже целая неделя с тех пор, как Иран погрузился в цифровой блэкаут из-за отключения интернета. Эта мера остается в силе на протяжении 168 часов", - говорится в публикации службы в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
