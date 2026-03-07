https://1prime.ru/20260307/iran-868115378.html
"За 36 часов". В США ужаснулись из-за ущерба от ударов Ирана
"За 36 часов". В США ужаснулись из-за ущерба от ударов Ирана
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется в более чем миллиард долларов и займет годы, пишет Foreign Policy."Уничтожение двух современных американских радаров, AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне, подчеркивает проблему <…> с хрупкостью цепочек поставок и длительными сроками замены", — говорится в публикации.Согласно анализу, проведенному изданием, замена радаров потребует много времени и средств."Для радара AN/FPS-132 компании Raytheon потребуется от пяти до восьми лет, чтобы построить новый стоимостью 1,1 миллиарда долларов. Тем временем корпорации Lockheed Martin потребуется минимум от 12 до 24 месяцев и, по нашим оценкам, от 50 до 75 миллионов долларов для замены AN/TPS-59", — подсчитал Foreign Policy.При этом производство компонентов для этих радаров зависит от галлия, 98% которого поступает на мировой рынок из Китая.Как отмечает FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами."За первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3000 высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что обнажило критическую уязвимость в цепочке поставок", — резюмировали журналисты.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
