Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разбомбить": в США забили тревогу после ударов Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/iran-868117066.html
"Разбомбить": в США забили тревогу после ударов Ирана
"Разбомбить": в США забили тревогу после ударов Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Разбомбить": в США забили тревогу после ударов Ирана
Соединенные Штаты не добьются поставленных президентом Дональдом Трампом задач в Иране, поскольку ущерб после ответных ударов сильно ощутим, такое мнение... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T23:08+0300
2026-03-07T23:08+0300
иран
ближний восток
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не добьются поставленных президентом Дональдом Трампом задач в Иране, поскольку ущерб после ответных ударов сильно ощутим, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Очень важные американские цели, такие как радиолокационные станции, подвергаются обстрелам, как и другие военные и гражданские объекты по всему региону. &lt;…&gt; Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы. Иран территориально в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов человек там просто так не сдадутся", — написал он.По словам эксперта, Вашингтон не сможет достичь целей, поставленных президентом Дональдом Трампом, и поэтому "шансы на победу крайне малы".Ранее издание Foreign Policy сообщило, что замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы. Как отмечает FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
https://1prime.ru/20260307/iran-868115378.html
иран
ближний восток
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12f5ec4e6f876480b365a57871f3935f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, ближний восток, сша, дональд трамп
ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Дональд Трамп
23:08 07.03.2026
 
"Разбомбить": в США забили тревогу после ударов Ирана

Дэвис: США не смогут добиться поставленных Трампом целей в Иране

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
© AP Photo / U.S. Navy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не добьются поставленных президентом Дональдом Трампом задач в Иране, поскольку ущерб после ответных ударов сильно ощутим, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Очень важные американские цели, такие как радиолокационные станции, подвергаются обстрелам, как и другие военные и гражданские объекты по всему региону. <…> Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы. Иран территориально в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов человек там просто так не сдадутся", — написал он.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
6 марта, 23:08
По словам эксперта, Вашингтон не сможет достичь целей, поставленных президентом Дональдом Трампом, и поэтому "шансы на победу крайне малы".
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы. Как отмечает FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"За 36 часов". В США ужаснулись из-за ущерба от ударов Ирана
Вчера, 22:19
 
ИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала