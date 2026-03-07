https://1prime.ru/20260307/izrail-868100594.html
Израиль предпринял попытку высадки десанта с вертолетов на границе с Сирией
БЕЙРУТ, 7 мар - ПРАЙМ. Израильская армия предприняла попытку высадки десанта с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
"Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолеты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Слышны звуки боестолкновений", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, в районе десантирования израильских сил слышны звуки ожесточенных боев.
Тем временем на юге страны бойцы шиитского сопротивления, исходя из источников телеканала, организовали засаду для группы израильских военных в районе поселения Хиям, где продолжаются ожесточенные бои с применением противотанковых ракет.
