В Японии заявили, что санкции G7 против России могут "потерять смысл"
В Японии заявили, что санкции G7 против России могут "потерять смысл" - 07.03.2026, ПРАЙМ
В Японии заявили, что санкции G7 против России могут "потерять смысл"
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей "Либерально-демократической партии" (ЛДП) Мунэо Судзуки заявил, что из-за эскалации вокруг Ирана и закрытия
ТОКИО, 7 мар - ПРАЙМ. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей "Либерально-демократической партии" (ЛДП) Мунэо Судзуки заявил, что из-за эскалации вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива экономические санкции стран-участниц G7 против РФ могут "потерять смысл" и должны быть пересмотрены.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и ИРИ. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа исламской республики - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
"В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл", - написал парламентарий в своем блоге.
По словам Судзуки, рост цен на нефть, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке, уже начинает вызывать опасения.
"Это напрямую связано с жизнью японского народа, и политики должны подходить к этому с чувством ответственности", - отметил политик.
На этом фоне Судзуки подчеркнул значение близости российских энергоресурсов для Японии.
"Совсем рядом с Японией находится Сахалин. Нефть и газ, добываемые там, доставляются во Владивосток… От Владивостока до Японии - расстояние, которое можно преодолеть за полдня. Нельзя упускать из виду это геополитическое преимущество", - напомнил депутат.
Судзуки считает, что ради стабильности мировой экономики следует как можно скорее начать движение к отмене экономических санкций против РФ.
"Я считаю, что именно сейчас настал момент для Японии как страны, которая несет ответственность перед мировым сообществом, проявить инициативу", - заключил парламентарий.
Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На страны Ближнего Востока приходятся более 90% всего японского импорта сырой нефти.
